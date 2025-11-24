Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü - Son Dakika
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
24.11.2025 16:45
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
İstanbul Kağıthane'de trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Ani frenler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüsü, kırmızı ışıkta aracından inerek diğer sürücünün kapısını açmaya çalıştığı sırada otomobil ilerleyince yere düştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sürücüler polise giderek birbirinden şikayetçi oldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün kapısını açmak isteyen şahıs, otomobil ilerlemeye başlayınca ölümden döndü.

HAKARETLER YAĞDIRIP KAPIYI ZORLA AÇMAYA ÇALIŞTI

Olay, dün saat 09.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NMG 536 plakalı araçla seyir halinde olan Muhammed Yağız Ö. ile 34 GZG 696 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Birkaç kez ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü, kırmızı ışığa geldiğinde aracından indi. Muhammed Yağız Ö.'ye hakaret ve küfür eden, aracın da kapısını zorlayarak açmaya çalışan sürücü dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ardından Muhammed Yağız Ö. oradan uzaklaştı.

Kırmızı ışıkta tartıştığı sürücüye saldırmak isterken canından oluyordu

O ANLAR KAMERADA

Trafikte yaşanan o anlar, hem cep telefonu kamerasında hem de araç içi kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışıkta tartıştığı sürücüye saldırmak isterken canından oluyordu

"2 DEFA ANİ FREN YAPTI"

Olayın ardından emniyete giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu. Muhammed Yağız Ö. ifadesinde, "Cadde üzerinde ilerlediğim esnada 34 GZG 696 plakalı kırmızı renkli aracın benim arkamdan makas atarak geldiğini gördüm. Benim önümde ani fren yapınca ben de video kaydı almaya başladım. Video kaydına başlayınca araç sürücüsü önümde iki defa ani fren yaptı. Bende kişiyle uğraşmamak için sağ şeride geçerek bu kişiden uzaklaştım. Fakat sürücü benim arkamdan gelerek beni taciz etmeye başladı. Akabinde ışıklarda aniden yine önümde durdu. Daha sonra cadde üzerinde ışıklarda kırmızı yandığı için durdum" dedi.

Kırmızı ışıkta tartıştığı sürücüye saldırmak isterken canından oluyordu

"KOŞARKEN ARACA VURDU VE YERE DÜŞTÜ"

Muhammed Yağız Ö. ifadesinin devamında, "Bu kişi aracımdan inmeden bana karşı küfür ve hakaretlerde bulundu. Ben video kaydına başladım. Sürücü aracından indi ve benim bulunduğum araca doğru geldi. Ben aracın camını kapattım. Camı kapatırken, bana hakarette bulundu. Daha sonra bu kişi kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı zorladı, yeşil yandığı için ben kişiyle daha çok mülaki olmamak için hareket ettim. Bu esnada kapı kolunu zorladı. Benim peşimden koşmaya başladı. Aracın camına bir kaç kez vurdu ve yere düştü. Ben yoluma devam ettim. Kişiye karşı hakarette bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Adem bayram Adem bayram:
    inşallah kafası yarılmıştır 3 0 Yanıtla
  • 717471ata 717471ata:
    Seninde ondan farkın yok 0 1 Yanıtla
  • burakyanar1994 burakyanar1994:
    gHxhshshshshxhxjxj 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
