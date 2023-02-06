Türkiye'nin en büyük 2. depremi! Hatay'daki bir mahalle yerle bir oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük 2. depremi! Hatay'daki bir mahalle yerle bir oldu

06.02.2023 15:44

Sabaha karşı 7.7 şiddetindeki depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremde 10 ilde büyük yıkım yaşanırken Hatay'ın Güzelburç Mahallesi ise yerle bir oldu. Şehirden gelen görüntüler ise depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi.

10 İLDE YIKIM MEYDANA GELDİ

Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 912 olarak açıklarken 5 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı.

BİR MAHALLE DÜMDÜZ OLDU

Depremden en çok etkilenen illerin başında bulunan Hatay'da ise durum oldukça ciddi. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesinde binalar yıkıldı. Bölgeden gelen kareler durumun vahametini ortaya koydu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK 2. DEPREMİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem, 1983 yılında Erzurum'da yaşanan depremin ardından Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. 30 Ekim 1983'te meydana gelen Erzurum depreminde 1.155 kişi hayatını kaybetmiş, 537 kişi yaralanmış, 3.241 konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuştu.

Hatay'ın Güzelburç mahallesinin son hali:

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Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük 2. depremi! Hatay'daki bir mahalle yerle bir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük 2. depremi! Hatay'daki bir mahalle yerle bir oldu - Son Dakika
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