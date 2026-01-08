Kahvehanede Cinayet: İki Sanığa Ağır Cezalar - Son Dakika
Kahvehanede Cinayet: İki Sanığa Ağır Cezalar

08.01.2026 12:50
Antalya'da kahvehanede çıkan kavgada Uğur Akyol'u öldüren Furkan Dere, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

ANTALYA'da kuzeninin parasını alamadığı kahvehaneye görüşmeye giden Uğur Akyol'u (38) tabancayla öldüren iş yeri sahibinin yeğeni Furkan Dere (34) ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl, amcası Adem Dere ise ömür boyu hapis ile 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 28 Kasım 2024'te saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2447 Sokak'taki bir kahvehanede meydana geldi. Uğur Akyol, kuzeninin daha önce çalıştığı kahvehanenin sahibiyle sigorta işlemleri ve parasının verilmesi için telefonda görüştü. Akyol, bir süre sonra kuzeni Ahmet A. ile birlikte iş yeri sahibi Adem Dere ve yeğeni Furkan Dere'nin yanına gitti. Görüşme sırasında Uğur Akyol ve Furkan Dere arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kahvehane dışına taşan kavga sonrası Dere, yanında taşıdığı tabancayla Akyol'a ateş etti. Uğur Akyol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından Furkan Dere, suç aletini aynı mahallede 2442 Sokak'ta atarak taksiyle kaçmaya çalıştı. Motorize yunus ekipleri, taksiden inen ve yaya kaçmaya kalkışan Dere'yi yakaladı. Furkan Dere tutuklanırken, amcası Adem Dere adli kontrolle serbest bırakıldı. 1'inci Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Furkan Dere ile tutuksuz sanık Adem Dere hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme'; olay günü kahvehanede olan Akseven A. hakkında da 'Azmettirme' suçlamasıyla dava açıldı.

SAVCIYA MEKTUP YAZDI

Sanıklar, ilk kez 8 Mayıs 2025'te hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Furkan Dere, cezaevinde yazıp savcıya gönderdiği; tüm suçun amcasında olduğu, bu cinayeti planladıkları, silahı onların verdiği, kendisinin tehdit altında cinayeti işlediğini belirttiği mektuptaki ifadelerinin doğru olmadığını söyledi. Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Dere, yazdıklarının hayal ürünü olduğunu, ilacını alamadığı için mektubu buhran içinde yazdığını belirtti. Furkan Dere, şizofreni hastası olduğunu da öne sürdü.

CİNAYETİ ANLATTI

Olay günü amcası Adem Dere'nin tuvalete gittiği sırada Uğur'un geldiğini, 'Amcamın oğluna mı bakıyorsun? Kuzenimin yerine mi başladın?' diyerek kendisine küfrettiğini anlatan Dere, Uğur'un bir süre sonra dışarı çıktığını, ardından amcasının da gelerek birlikte dışarı çıktıklarını belirtti. Dışarıda bulunanların küfretmeye devam ettiğini söyleyen Furkan Dere, bunun üzerine silahını alıp peşlerinden gittiğini, silahı amcası ve diğerlerinin elinden almaması için koşarak eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

'İÇİNE CİN KAÇTIĞINI DÜŞÜNDÜK'

Olayla bağlantısı olmadığını savunan tutuksuz sanık Adem Dere, Ahmet A.'nın yanında çalıştığını, olaydan yaklaşık 1 ay önce davranışlarının değiştiğini, çevresini rahatsız edip, cam kırmaya başladığını ve kontrolden çıkınca içine cin kaçtığını düşünerek yollarını ayırdıklarını söyledi. Yeğeni Furkan Dere için de 'Biraz toparlandı' denildiğini belirten Dere, bu süreçte yanından ayrılan Ahmet A. ile yeniden görüştüklerini ifade etti. Helalleşmek için kahvehaneye çağırdığını, Ahmet ve Mehmet A.'nın kendisinden 120 bin lira talep ettiğini, ikisinin de alkollü olduğunu söyledi. Mehmet'e 40 bin lira verebileceğini belirttiğini, konuşarak inşaat alanına kadar yürüdüklerini aktaran Dere, bu sırada Ahmet A. ve Mehmet A.'nın Furkan'a 'Deli, deli' diye bağırdığını, bunun üzerine Furkan'ın silahla koşmaya başladığını söyledi. Furkan'a 'Yapma' demelerine rağmen ateş ettiğini ve Uğur Akyol'un vurulduğunu belirten Dere, 'Furkan'ın görme engeli var, ben ona silah verir miyim?' dedi.

'KONUŞMAK İÇİN GİTTİK, PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜK'

Aylarca sigortasının yatırılmadığını, Adem Dere ile bu nedenle tartıştıklarını belirten Ahmet A. ise "Konuşmak için yanına gittik. Adem Dere, '25 bin lira veririm' dedi ama kabul etmedim. 120 bin lira sigorta parasını ödemesi gerekiyordu. Bu sırada Furkan, belinde silahla dükkanın önünde volta atıyordu. Akseven A. ve Adem Dere, silahı Furkan'ın eline verip, 'Git bunlara sık' dedi. Bu olay planlıydı. Ben bacağımdan yaralandım. Konuşmak için gittik, pusuya düşürüldük" diye konuştu.

Akıl sağlığı raporunda Furkan Dere'nin akli dengesinin yerinde olduğu belirtilirken; duruşmada taraflar arasında gerginlik çıktı. Bu nedenle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

3 sanığın yargılamasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Furkan Dere duruşmaya SEGBİS ile katılırken, yargılama devam ederken tutuklanan Adem Dere, duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Akseven A. duruşmaya katılmadı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Dere'ye 'Cinayet' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. 'Cinayet' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilen Adem Dere'nin cezası, 'iyi hal' indirimi uygulanarak ömür boyu hapse düşürüldü. Adem Dere ayrıca 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz sanık Akseven A. beraat etti.

'ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ'

Müşteki avukatı Fırat Kılıç, yargılamanın ardından yaptığı açıklamada, "Verilen karar bir nebze de olsa ailenin acısını hafifletecek. Biz dosyayı takip etmeye devam edeceğiz. Diğer sanığın da ağırlaştırılmış müebbet alması için üst mahkemeye başvuracağız" dedi.

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

