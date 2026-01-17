Kamçatka'da Yoğun Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Kamçatka'da Yoğun Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

17.01.2026 20:27
Kamçatka'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, toplu ulaşım durduruldu, acil durum ilan edildi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kamçatka'da hafta başında yoğunlaşan kar yağışı, son günlerde etkisini artırdı.

Kısa sürede beyaza bürünen yarımadadaki yerleşim yerlerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolları kapandı.

Kamçatka bölgesinin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy'de kar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen acil durum devam ediyor.

Toplu ulaşımın durdurulduğu şehirde, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personelinin devreye girdiği ve kent sakinlerine ulaşım konusunda destek sağladığı belirtiliyor.

Şehirde, okullarda eğitime ara verilirken, birçok kurum ve işletme uzaktan çalışma moduna geçti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Kamçatka'daki bazı bina ve araçların kar altında kaldığı gözlemlendi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin karla mücadele ettiği ve kar altında kalan evlerdeki sakinlere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Kamçatka'daki kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, Kamçatka'daki kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve bu rakamın artabileceği kaydedildi.

Kamçatka'da son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

