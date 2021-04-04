Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu - Son Dakika

Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu

04.04.2021 11:08

Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğuKAPIKULE Sınır Kapısı'ndan PCR testini ibraz ederek ülkeye giriş yapanlar gümrükte yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu

KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan PCR testini ibraz ederek ülkeye giriş yapanlar gümrükte yoğunluk oluşturdu. Mutant virüsün görüldüğü İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelenler ise zorunlu 14 günlük karantina uygulamasıyla ülkeye giriş yapabiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2020 yılında başlattığı, tüm gümrük kapılarından ülkeye girişlerde 'PCR testi zorunluluğu' uygulaması, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda da devam ediyor. Dünyanın en büyük sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak için araçlarıyla pasaport kontrol noktalarına gelenlerden, son 72 saat içinde alınmış PCR test sonucu isteniyor. Test sonuçları negatif olanların ülkeye girişlerine izin veriliyor. Belgeyi ibraz edemeyenler ise gidecekleri adresleri bildirip, 10 günlük karantina şartıyla ülkeye giriş yapıyor. Adres beyan edemeyenler ise Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği yurtlarda 10 gün süreyle karantinaya alınıyor. Bu süre içinde koronavirüs testleri pozitif olanların tedavilerine başlanırken, negatif olanların ise karantina süresini tamamlamasıyla ülkeye girişleri sağlanıyor.

Karayoluyla ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelenler PCR testi kontrol noktası önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

4 ÜLKEDEN GELENLERE, KARANTİNA UYGULAMASI İLE GİRİŞ İZNİ

Sağlık Bakanlığı'nın şubat ayında aldığı kararla mutant virüsün görüldüğü İngiltere, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya'dan gelenler, son 72 saatte yapılan PCR testi belgesi ibraz etseler de 14 günlük zorunlu karantinaya alınıyor. Tüm gümrüklerde olduğu gibi Kapıkule Sınır Kapısı'nda da bu uygulama devam ediyor. İngiltere ve Danimarka'dan gelenler ülkede ikamet edecekleri adreslerde 14 günlük karantina uygulaması zorunluluğu ile ülkeye giriş yaparken, Güney Afrika ve Brezilya'dan gelenlere ise Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği yurtlarda 14 gün süreyle karantina uygulanıyor. Bu süreçte testleri negatif olanların ülkeye girişleri sağlanıyor.

'UYGULAMALARI ÇOK YERİNDE BULUYORUZ'

Bulgaristan'dan gelerek PCR testini ibraz eden Bülent Üstün, koronavirüs tedbirlerini yerinde bulduğunu söyledi. Alınan önlemlerin çok sevindirici olduğunu belirten Üstün, " Bursa'da yaşıyorum ama annem Bulgaristan'da yaşıyor. Onu Bursa'da tedavi ettirmek için Bulgaristan'a gittim ve şimdi PCR testi negatif olarak belgemi ibraz ettim. Ancak anneme test yaptıramadık ve 10 gün süreyle karantinada kalacağı adresi beyan ettim. Burada yapılan uygulamalar çok yerinde. İçimiz rahat olarak ülkemize giriş yapıyoruz. Bulgaristan'da hastanelerdeki sağlık uygulamaları çok yetersiz. Türkiye bunun çok üstünde" dedi.

Bulgaristan'dan gelerek, Tekirdağ'a gideceğini söyleyen Bülent Akçan da Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uygulamaları yerinde bulduğunu söyledi.

Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu
Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu

Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgaristan, PCR Testi, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: 2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: "Taş değil kurşun!"         
12:22
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir         
12:02
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız         
11:17
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında         
11:05
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi         
08:32
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor         
19:47
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 12:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıkule'den PCR testi kontrolüyle giriş yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei