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Kara yollarında durum

31 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 38-40. kilometreleri arasındaki çalışmalardan dolayı bu kesimde bölünmüş yolun Ankara- İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) yaşanan heyelandan dolayı ulaşım, tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Darende- Malatya yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Karabük- Araç yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Erzurum-Çat- Karlıova yolunun 16-18. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Ankara, Kırklareli, Kızılcahamam, Kahramankazan, Güncel
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