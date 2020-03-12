Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları kesiminde, Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Silifke- Mersin yolunun 53. kilometresindeki Tömük (Karakız) Köprüsü mevkisinde yaklaşım dolgusu tamiratı nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
İnebolu-Abana- Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Alacahan- Hekimhan yolunun 15-35, Kürtün- Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Turhal- Tokat yolunun 37. kilometresinde havalimanı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.