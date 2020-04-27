Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde, araç üst geçidi çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı, her iki yönde diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bağlantı kolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde, Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları (köprülü kavşak) dolayısıyla ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hasankeyf-Gercüş- Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki (Üç yol mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.