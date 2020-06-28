Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı- Kandıra kavşakları arasındaki Gültepe mevkisinde devam eden alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Koyundere-Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 26-40 kilometreleri arasındaki asfaltlama çalışmaları sebebiyle Çandarlı- İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları arasındaki Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağının yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 7-10 kilometreleri arasındaki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-17.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30 kilometrelerindeki (Kızılcahamam Hastanesi kavşak ve bağlantı Yolları) üstyapı yenileme, Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48 kilometrelerindeki altgeçit yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mekece- Bozüyük yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle tünellerin Bilecik yönündeki tüpleri trafiğe kapatılarak ulaşım tünellerin diğer istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 15-19 kilometreleri arasındaki (Arsin şehir geçişi) sinyalizasyon sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21 kilometreleri arasındaki Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu yapımı kapsamındaki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 13-53 kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerinde devam eden asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.