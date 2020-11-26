Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

26.11.2020 08:11
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle pazar hariç her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı ile Kahramankazan-Havalimanı istikametleri katılım kollarında ve Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir- Akseki yolunun 50-54. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerde yarın 13.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir- Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane- Bayburt yolunun 34-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Gümüşhane-Bayburt istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tatvan- Ahlat yolunun 5-6. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Gümüşhane, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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