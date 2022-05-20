Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

20.05.2022 09:25
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Burdur- Antalya yolunun Antalya istikameti 15-16. kilometrelerinde bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 8. kilometresindeki Çiftlikköy Tüneli'nde yapılan bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 39-41. kilometrelerinde Sivas Çimento Fabrikası önü demir yolu hemzemin geçit deplase işi dolayısıyla Sivas- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Artvin- Erzurum yolunun 55-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Düzce, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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