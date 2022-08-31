Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Batıkent-İstanbul kavşaklarındaki K-18 Batıkent Kavşağı'nın İstanbul istikameti toplama kolunda genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple kavşağın toplama, ayrım ve katılım kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif kavşak kollarına yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı- Fırat viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 47-51. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Sakarya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Karamanlı- Burdur yolunun 22-27. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Çardak yolunun 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl- Solhan yolunun 45-48, Pasinler-Horasan yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.