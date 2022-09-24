Kara yollarında durum

Akhisar-Salihli yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki ( Çamlıca mevkisi) yol yapım, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Haymana Kavşağı-Haymana bağlantı yolundaki bakım ve onarım, Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu 'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara istikametindeki üstyapı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Haymana, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

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