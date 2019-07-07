Son Dakika Haberleri: Karadağ'a Atatürk silüeti yansıdı, yüzlerce kişi akın etti
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Karadağ'a Atatürk silüeti yansıdı, yüzlerce kişi akın etti

1 saat önce

ARDAHAN'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına Atatürk silueti oluşması dolayısıyla yapılan 23'üncü 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendi.

Karadağ'a Atatürk silüeti yansıdı, yüzlerce kişi akın etti, System.String[]
ARDAHAN'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına Atatürk silueti oluşması dolayısıyla yapılan 23'üncü 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendi. 
Damal ormanlığında gerçekleştirilen şenliklerde halk oyunları gösterisi, yerel sanatçılar ve ozanlar, Kafkas Grubu Halk oyunları gösterileri yapıldı. Damal Kaymakamı Yasin Yunak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinen katıldığı şenlikte sanatçılar Erdal Erzincanlı ve Mustafa Özarslan sahne aldı.
Festival alanındaki programın ardından Atatürk'ün siluetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi'ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar'ın eteklerinde saat 18.00'de yansıyan silueti yüzlerce yerli ve yabancı turist izledi. Seyir alanını dolduran vatandaşlar Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan siluetini cep telefonlarına kaydederek bol bol öz çekim yaptı. Silüetin belirmesiyle beraber İzmir Marşı'nı okundu.
REKOR KATILIM 
23'üncüsü yapılan festivalde bu yıl rekor katılım gerçekleşti. Ata Mahallesi'nden festival alanına giden yolda metrelerce araç konvoyu oluşurken, trafik kilitlendi. Atatürk silüetininin çıkışını kaçırmak istemeyen vatandaşlar araçlarından inerek yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yürümek zorunda kaldı.
Burada konuşan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, "İlk kez böyle yoğun katılımın olduğu bir festivali kutluyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz geldi. Amacımız bu festivalle Atatürk'ü dünyaya tanıtmak" dedi.


- Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:38 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Karadağ, Ardahan, Damal, Güncel
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