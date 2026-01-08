Karadeniz Mayın Görev Grubu Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
Karadeniz Mayın Görev Grubu Toplantısı İstanbul'da

Karadeniz Mayın Görev Grubu Toplantısı İstanbul\'da
08.01.2026 18:29
MKT Karadeniz Görev Grubu, Beşiktaş'ta devir teslim töreniyle Türkiye'ye geçti.

KARADENİZ'deki mayın tehdidine karşı oluşturulan MKT Karadeniz Görev Grubu komitesinin Türkiye'ye geçmesinin ardından 'Görev Grubu Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreni' Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye öncülüğünde başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında, Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı oluşturulan MTK Karadeniz Görev Grubu'nun komutasının 'Görev Grubu Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreni' Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetini sağlamak amacıyla Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından hayata geçirilen Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Karadeniz Görev Grubu'nun 8'inci aktivasyon dönemi İstanbul'da başladı. Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen 'MCM Black Sea Basın Günü' etkinlikleri kapsamında, üç ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlarından oluşan MCM BLACK SEA Komitesi toplandı. Toplantının ardından MKT Karadeniz Görev Grubu'nun komitesinin Türkiye'ye geçmesi ile 'Görev Grubu Komuta Devri gerçekleştirildi. 11 Ocak 2024 tarihinde imzalanan mutabakat muhtırası ile kurulan MKT Karadeniz Görev Grubu'nun komutası, 08 Ocak - 08 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye tarafından yürütülecek.

'BÖLGEDE GÜVENLİK VE SEYİR EMNİYETİ İSTİKRAR AÇISINDAN VAZGEÇİLMEZDİR'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Karadeniz ve Türk Boğazları, uluslararası deniz ulaştırması için hayati bir koridor olmasının yanında, büyük jeostratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu bölgede güvenlik ve seyir emniyeti, bölgesel ve küresel refah, barış ve istikrar açısından vazgeçilmezdir. Karadeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye, Karadeniz'in barış ve güvenliğine her zaman büyük önem atfetmiş ve bölgede istikrarın sürdürülmesi için büyük gayret göstermiştir. Karadeniz'in güvenliğine yönelik çabalarımız; Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile tesis edilmiş rejimin sürdürülmesine, kıyıdaş devletler arasındaki iş birliğini teşvik eden Bölgesel Sahiplik İlkesine, Karadeniz'de gerginliğin artırılmamasına ve İttifak yükümlülüklerimiz kapsamında NATO faaliyetlerine katkıda bulunmaya dayanmaktadır. Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidinin ortaya çıkmasından bu yana, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile yakın iş birliği içerisinde seyir emniyetine katkıda bulunmak maksadıyla, su üstü ve hava unsurları ile yoğun keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütmekte, tespit edilen mayınların yanı sıra kontrolsüz İDA'lar, İHA'lar ve buluntu mühimmatları tesirsiz hale getirmektedir" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK ÇALIŞABİLİRLİK GELİŞTİRİLECEKTİR'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Devam eden milli çabalarımıza ek olarak, Bölgesel Sahiplik perspektifimiz doğrultusunda, Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı, kıyıdaş müttefiklerimiz Bulgaristan ve Romanya ile birlikte 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu' 2024 yılında kurulmuştur. Türk Deniz Kuvvetleri, 2024'teki ilk komuta döneminden sonra, bugünden itibaren 2026 yılının ilk altı ayı boyunca, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun komutasını ikinci kez üstlenmektedir. Komuta süresince Görev Grubu, üç aktivasyon dönemi gerçekleştirecek ve Batı Karadeniz'deki harekat sahasında sürüklenen mayınlara karşı gözetleme faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu aktivasyonlar ile Görev Grubu'ndaki mayın avlama gemileri arasında, karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak çalışabilirlik geliştirilecektir" ifadelerini kullandı.

'GÖREV GRUBUMUZ TEHDİDİN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Görev Grubumuz, limanda ve denizde eğitimler icra edecek, SEA SHIELD ve EUROASIAN-PARTNERSHIP MCM DIVE Tatbikatlarına katılacak, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda gereken reaksiyonu göstermek için harekata hazırlık seviyesini ve etkinliğini en üst düzeyde idame edecektir. Bugün komuta devir teslim törenini icra ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, Karadeniz'e kıyıdaş devletlerin bölgesel deniz güvenliğine ve iş birliğine yönelik taahhütlerinin ve yetkinliklerinin en son örneğidir. Görev Grubumuz, Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan kaynaklanan tehdidinin bertaraf edilmesini sağlayacaktır. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, her aktivasyonda daha da geliştirdiği birlikte çalışabilirlik yetenekleri ile Karadeniz'de savaş sonrası mayın temizleme harekatına sorunsuz geçişi kolaylaştıracak ve bu harekatın planlanması ve yürütülmesi için kuvvet çarpanı işlevi görecektir. Görev Grubumuzun yeni Komutanı Tuğamiral Erken liderliğinde faaliyetlerin başarıyla devam edeceğine inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun" diye konuştu.

'KARADENİZ BÖLGESİNİN DAHA GÜVENLİ BİR YER HALİNE GELDİĞİNİ GÖZLEMLEMEKTEYİZ'

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Mihaylov, "MCM BLACK SEA'nin önceki yıl komutasında rapora baktığımız zaman Karadeniz bölgesinin çok daha emniyetli ve daha güvenli bir yer haline geldiğini gözlemlemekteyiz. MCM BLACK SEA'nin yeni emir komutası Türk deniz kuvvetlerine geçti. Bu konuda çalışmaya katkısını sunacaklarından karşılıklı iş birliği güven ve umut ile beraber başarı ile çalışmalarına devam edeceklerinden şüphem yoktur. Huzurlu denizler" dedi

KARADENİZ'DEKİ DENİZ GÜVENLİĞİNE KATKISINI ARTTIRARAK SÜRDÜRECEĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOKTUR

Romanya Donanma Komutanı Tümamiral, "Cornel Eugen Cojocaru, "Komuta devir teslimi bağlamında Romanya önümüzdeki aktivasyon döneminde Türk Deniz kuvvetlerinin liderliğine duyduğu tam güveni ifade etmektedir. Bugüne kadar edinilen tecrübeler ışığında görev grubu etkinliğine ve Karadeniz'deki Deniz güvenliğine katkısını arttırarak sürdüreceğinden şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

