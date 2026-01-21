Katalonya'da Tren Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
Katalonya'da Tren Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

21.01.2026 01:23
Barselona'da bir banliyö treni, düşen istinat duvarına çarptı; makinist hayatını kaybetti.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde 18 Ocak'ta meydana gelen ve 42 kişinin öldüğü tren kazasının ardından, bu kez de doğudaki Katalonya bölgesinin Barselona kentinde bir banliyö treninin rayın üzerine düşen istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma kurumundan basına yapılan açıklamada, Barselona'daki 4 numaralı banliyö hattında seyir halinde olan bir trenin, Gelida ile Sant Sadurni d'Anoia arasında rayların üzerine düşen bir istinat duvarına çarpması sonucu makinistin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

112 Acil Yardım hattına olayla ilgili 28 çağrı geldiği bilgisi paylaşıldı.

Katalonya özerk yönetim hükümetinden bazı yetkililerin, ambulansların ve itfaiyenin olay yerine gittiği açıklandı.

Öte yandan yetkililer, Katalonya genelinde şiddetli yağışların olduğunu ve gün içerisinde ikinci tren kazasının yaşandığını duyurdu.

Barselona'daki 1 numaralı banliyö hattındaki diğer bir trenin Maçanet Massanes ile Tordera arasında raylara düşen bir kaya parçasına çarptığı, 10 kişinin olduğu trende yaralanan olmadığı kaydedildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarındaki Adamuz beldesinde 18 Ocak akşamı meydana gelen iki hızlı trenin karıştığı kazada 42 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 39'unun tedavisine hastanede devam ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tren Kazası, Barselona, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katalonya'da Tren Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

Katalonya'da Tren Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı
