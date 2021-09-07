Katar'ın Riyad Büyükelçisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hureyci'ye güven mektubunu sundu - Son Dakika

Katar'ın Riyad Büyükelçisi Bender bin Muhammed el-Atiyye'nin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci'ye güven mektubunu sunduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Körfez krizinin sona ermesinin ardından 11 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a "olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi" olarak atanan Atiyye'nin, Hureyci'ye güven mektubunu takdim ettiği aktarıldı.

Hureyci'nin Kral Selman'a sunmak üzere Atiyye'nin güven mektubunun bir nüshasını aldığı belirtilen açıklamada, Hureyci'nin ayrıca Katar Büyükelçisine iki ülkenin ilişkilerini güçlendirme ve daha ileriye taşıma çalışmalarında başarılar dilediği ifade edildi.

Olağanüstü ve tam yetkili büyükelçinin, diğer büyükelçilere göre, temsil ettiği ülke adına anlaşmalar imzalamak gibi daha fazla yasal yetkileri bulunuyor.

İki ülke arasında yaklaşık 4 yıl süren diplomatik krizin ardından Suudi Arabistan da haziran ayında ilk defa Katar'a büyükelçi göndermişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesiyle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.