3-sayfa

Kayseri'de Alkollü Sürücüye Ceza

Kayseri'de Alkollü Sürücüye Ceza
05.11.2025 05:44  Güncelleme: 08:12
Alkollü sürücü M.K., 2.56 promil alkolle trafikte yakalanarak 46 bin TL ceza aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu.

SOSYAL MEDYASINI AÇTI

Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı. Ekipler işlem yapmak için M.K.'nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

2 YIL EHLİYETİNE EL KONULDU

Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.'nın daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

2 SUÇTAN CEZA KESİLDİ

Alkollü sürücüye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

Kaynak: İHA

