Kayseri\'de Alkollü Sürücüye Ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu.

SOSYAL MEDYASINI AÇTI

Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı. Ekipler işlem yapmak için M.K.'nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.

2 YIL EHLİYETİNE EL KONULDU

Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.'nın daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.

2 SUÇTAN CEZA KESİLDİ

Alkollü sürücüye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.