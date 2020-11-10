Kayserispor'da 4.kez Aybaba dönemi - Son Dakika

Kayserispor'da 4.kez Aybaba dönemi

10.11.2020 09:21
Kayserispor'da 4.kez Aybaba dönemi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Samet Aybaba ile 4.kez çalışacak.

Hes Kablo Kayserispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Samet Aybaba ile 4.kez çalışacak. Aybaba Kayserispor'un başında 112 maça çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da 4.kez Samet Aybaba dönemi başlayacak. Daha önce 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 ve 2019-2020 sezonlarında Kayserispor'da görev yapan Samet Aybaba, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF 1.Lig maçları olmak üzere 112 maça çıktı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor, 44 galibiyet 41 mağlubiyet alırken 27 kez de berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar, 147 gol atarken kalesinde ise 142 gol gördü. Samet Aybaba, Kayserispor ile Süper Lig'de 71 maça çıktı. Bu müsabakalarda 19 galibiyet 20 beraberlik elde edilirken 32 kez de mağlubiyet alındı. Kayserispor bu maçlarda 71 gol atarken kalesinde ise 109 gol gördü.

1992-1993 sezonu..

Samet Aybaba, Hes Kablo Kayserispor'da ilk olarak 1992-1993 sezonunda görev aldı. Süper Lig'deki o sezon 22 müsabakada görev yaptı. Sarı Kırmızılı takım, 22 maçta 6 galibiyet 7 beraberlik 9 yenilgi aldı. Aybaba yönetimindeki Kayserispor 15 gol atarken kalesinde ise 25 gol gördü. İşte o maçlar ve neticeleri:

Kayserispor-Konyaspor 1-1

Ankaragücü-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Altay 1-0

Aydınspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-1

Bursaspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

Kayserispor-Kocaelispor 0-0

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

Karşıyaka-Kayserispor 0-1

Galatasaray-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Bakırköy 1-0

Gaziantepspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Sarıyer 0-3

Konyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Ankaragücü 1-0

Altay-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Aydınspor 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Bursaspor 2-1

Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1993-1994 sezonu..

Bir önceki sezon kümede kalmayı başaran Kayserispor, takip eden sezon yine Samet Aybaba ile devam etti. Samet Aybaba, 30 hafta süren Süper Lig 1993-1994 sezonunda tam görev yaptı. Aybaba yönetimindeki Sarı Kırmızılı takım, 30 maçta 8 galibiyet 7 beraberlik 15 yenilgi aldı. Aybaba yönetimindeki Kayserispor 21 gol atarken kalesinde ise 49 gol görmüştü. Sarı Kırmızılılar, o sezon topladığı 31 puanla ligi 12.sırada noktalamıştı. İşte o sezonki maçlar:

Gaziantepspor-Kayserispor 4-0

Kayserispor-Beşiktaş 3-1

Altay-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

Sarıyer-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Bursaspor 2-1

Zeytinburnu-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Samsunspor 1-0

Karşıyaka-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Ankaragücü 2-1

Karabükspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Galatasaray 1-2

Trabzonspor-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Kocaelispor 4-0

Kayserispor-Gaziantepspor 1-4

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Altay 1-0

Gençlerbirliği-Kayserispor 4-0

Fenerbahçe-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Sarıyer 2-2

Bursaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Zeytinburnu 4-1

Samsunspor-Kayserispor 5-2

Kayserispor-Karşıyaka 0-0

Ankaragücü-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Karabükspor 0-1

Galatasaray-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Trabzonspor 1-1

Kocaelispor-Kayserispor 2-1

1995-1996 sezonu..

Sezona teknik direktör Nevzat Güzelırmak ile başlayan, ligin 9.haftasında Raşit Çetiner'in göreve geldiği Kayserispor'da işler istenilen gibi gitmeyince ligin ilk yarısı bitiminde yollar tekrar Samet Aybaba ile kesişti. Aybaba o sezon ligin 2. yarısında görev yaptı ve 17 müsabakaya çıkıldı. Bu maçlarda Kayserispor 5 galibiyet 5 beraberlik elde ederken 7 kez de yenildi. Aybaba yönetimindeki Kayserispor, ligin ikinci yarısında 24 gol atarken kalesinde ise 30 gol görmüştü. Sarı Kırmızılılar, 30 hafta sonrasında topladığı 32 puan neticesinde 16. sırada yeraldı ve Süper Lig'e o sezon veda etti. İşte o zaman oynana maçlar ve neticeleri:

Beşiktaş-Kayserispor 4-1

Denizlispor-Kayserispor 2-2

Galatasaray-Kayserispor 5-0

Kayserispor-Altay 1-1

Kayserispor-Vanspor 3-1

Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 4-0

Samsunspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

İstanbulspor-Kayserispor 5-2

Kayserispor-Fenerbahçe 1-3

Karşıyaka-Kayserispor 1-3

Kayserispor-Eskişehirspor 0-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Gaziantepspor 1-2

Bursaspor-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Kocaelispor 1-0

1996-1997 sezonu..

Küme düşen Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yola devam edildi. TFF 1.Lig serüveninde Samet Aybaba yönetimindeki Kayserispor, 18 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik 3 yenilgi ile TFF 1.Lig Play Off Grubu'na yükseldi. Play Off Grubu'nda 18 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik 4 yenilgi alan Kayserispor yeniden Süper Lig vizesi aldı. İşte o maçlar ve neticeleri:

Siirtspor-Kayserispor 0-5

Kayserispor-Şanlıurfaspor 1-0

İskenderunspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Diyarbakırspor 0-1

Adıyamanspor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Bingölspor 5-0

Kayserispor-Malatyaspor 1-0

Hatayspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Elazığspor 3-1

Kayserispor-Siirtspor 1-1

Şanlıurfaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-İskenderunspor 4-1

Diyarbakırspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Adıyamanspor 3-0

Bingölspor-Kayserispor 2-2

Malatyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Hatayspor 2-0

Elazığspor-Kayserispor 2-1

Yükselme Grubu

Zonguldakspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Erzurumspor 2-1

Mersin İ.Y.-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Rizespor 5-2

Diyarbakırspor-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Karşıyaka 2-1

Kayserispor-Kuşadası 3-0

Karabükspor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Adanaspor 3-1

Kayserispor-Zonguldakspor 2-1

Erzurumspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Mersin İ.Y. 1-0

Rizespor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Diyarbakırspor 2-1

Karşıyaka-Kayserispor 0-2

Kuşadası-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karabükspor 0-0

Adanaspor-Kayserispor 1-0

2019-2020 sezonu..

Samet Aybaba geçen sezon sarı kırmızılı kulüpte 2 hafta görev yaptı. Hikmet Karaman'ın istifası sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba, 2 maçta 1 beraberlik 1 yenilgi aldıktan sonra Kayseri'den ayrıldı.

Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

Y.Malatyaspor-Kayserispor 4-0

Türkiye Kupası'nda..

Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba yönetiminde 5 kez Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 2 yenilgi aldı. Temsilcimiz 11 gol atarken kalesinde ise 4 gol görmüştü. İşte o 5 maç ve neticeleri:

Kayserispor-Bursaspor 2-0

Kayserispor-Galatasaray 2-3

Konyaspor-Kayserispor 0-3

Aksarayspor-Kayserispor 0-4

Adana DS-Kayserispor 1-0

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'da 4.kez Aybaba dönemi

Samet Aybaba, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da 4.kez Aybaba dönemi - Son Dakika Spor


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