Üye Girişi
Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika

Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı

06.12.2021 10:32
Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı

Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde Kocaeli Kazakistanlı Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı. Etkinlik Kazakistan ile kardeşliğimizi hatırlatan çok güzel görüntülere sahne oldu.

GENİŞ KATILIM

Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Karakoyun, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, iş insanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, Kazakistanlı Kocaeli Öğrenci Birliği Başkanı Assylbek Makhabbat, Kazakistan'dan gelen konuk öğrenciler ve Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı.

KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI

Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Türkiye ve Kazakistan'ın milli marşları okundu. Daha sonra açılış konuşmalarında Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve Kazakistanlı Kocaeli Öğrenci Birliği Başkanı Assylbek Makhabbat etkinlik programı hakkında bilgi verdi. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de, konuşmasında Kazakistan'ın bağımsızlığını ve Nursultan Nazarbayev'i anlattı.

KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞININ İLK TAŞLARI

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise konuşmasında, Kazakistan için aralık ayının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Saparbekuly, "Bundan tam yüz yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığının ilk taşlarının konulması aralık aylarının başlarında gerçekleşmiştir. Yine aynı şekilde 17-18 Aralık olaylarında onlarca Kazak gencinin şehit olması, yine bağımsızlığın simgesidir. Ve nitekim 1991 yılı 16 Aralık'ta Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilan edilmesi, bu bağımsızlığa giden uzun serüvenin bir neticesi ve bir zirvesi olmuştur" dedi.

BİZ BUNU KİMLERE BORÇLUYUZ?

Büyükelçi Saparbekuly, "Biz bunu kimlere borçluyuz. Bu yolda kendi canını, zamanını, ailesini, çoluk çocuğunu feda eden şehitlerimize borçluyuz. O şehitlerimize sadece böyle önemli günlerde değil, bağımsızlığımızı hissettiğimiz her anda anmak bizim borcumuzdur. Herkesle dost olabilirsiniz her milletten dostunuz olabilir ama kardeş olmak Allah'ın verdiği bir nimettir. Biz çınar ağacının dalları gibi çoğalan bir medeniyetin temsilcileriyiz" dedi.

KAZAKİSTAN'IN KÖKLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileten, ülkeler ve sınırlar farklı olsa da Türkiye ile Kazakistan aynı millete, aynı kültüre mensup ülkeler olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye ile Kazakistan'ın kökleri bir, acılarının da sevinçlerinin de ortak olduğunu söyledi.

KARDEŞ ÖĞRENCİLERLE ORTAK DEĞERLERİMİZİ

Kazakistan'ın 16 Aralık'ta ilan ettiği bağımsızlık gününün bizim içinde önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Vekili Çakmak, "Bunun gururunu ve sevincini paylaşıyoruz. Çünkü biz Kazakistan ile aynı kökleri taşıyoruz. Aynı sevinçleri aynı üzüntüleri paylaşıyoruz. Bu nedenle ülkemizde Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutlamak bize ayrı bir gurur ve onur veriyor. Özellikle Kocaeli'nde bir etkinlik ile bunu sağlamak ayrı bir gurur. Kocaeli'ndeki üniversitelerde 103 ülkeden bin 600 yabancı uyruklu öğrenci okuyor ve bu öğrencilerin de 34'i Kazakistan'dandır. Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın bir ucundan gelen kardeş öğrencilerle ortak değerlerimizi yüceltmek istiyoruz" diye konuştu.

KAZAKİSTAN'IN MİLLİ ELBİSESİ ŞAPAN GİYDİ

Açılış konuşmalarının ardından Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'a ve programa katkı sağlayan öğrencilere plaket takdim edildi. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban'a Kazakistan'ın milli elbisesi olan şapan giydirdi.

MİLLİ YEMEĞİ KUIRDAK İKRAMI

Etkinlik, Kazakistan Tarihinden Bağımsızlığa Kadar ve günümüze geçen süre Kazakistan'ın tanıtım sunumunun izlenmesi ve Kazakistanlı öğrenciler tarafından "Bağımsızlık Mücadelesi Nasıl Kazanıldı?", "Tusau Keser-Çocuğun ilk adım attığında bağcıklarını kesme" ile "Nişan" adlı tiyatro oyunları, Dombra ile Kazakistan Yöresel Oyunu Sahne Gösterisi ve koro halinde Kazakistan şarkı ve şiirlerinin seslendirilmesinin ardından milli yemeği Kuırdak ikramı ile sona erdi.

Bağımsızlık, Kazakistan, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Cenk Tosun'la anlaşmaya varıldı 11:56 Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Cenk Tosun'la anlaşmaya varıldı
Çam kozalağı şurubunun faydaları 11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları Son dakika magazin haberleri 11:41 Son dakika magazin haberleri Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! 11:35 Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi 09:04 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi

Son Dakika Haberleri
11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları
11:50 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!
11:41 Son dakika magazin haberleri
11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
11:56
Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık artış var Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık artış var         
11:56
Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!         
11:51
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 12:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement