Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmasına izin vermeyeceğiz (2) - Son Dakika

EVİ YANAN AİLEYE BELEDİYENİN 5 GÜNDE YAPTIĞI YENİ EVİN ANAHTARINI VERDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarından en çok zarar gören kırsal Osmaniye Mahallesi'nde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangında evi yanan aileye; belediye tarafından 5 günde yaptırılan evin anahtarını teslim etti.

Belediyenin çalışmalarını takip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Başkan Oktay ve ekibini tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sunumun ardından yangında evleri tamamen yanan Yılmaz ailesinin Marmaris Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle hiç bir ücret alınmadan 5 günde yapılan ve 300 bin liraya mal olan 65 metrekare yeni evinin anahtarını verdi. Medine ve Yusuf Yılmaz çifti ile çocukları Merve ve Meryem'in konuğu olan CHP Lideri, burada çay içti ve ev halkı ile sohbet etti. Çıkışta mahalle sakinleri ve partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle birlikte Köyceğiz ilçesine gitti.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), -