Kılıçdaroğlu ve Özel aynı nikahta şahit: Bu kez tokalaşmadılar

Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikah töreni, siyaset dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Nikahta şahitlik yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in birbirlerinden hayli uzak durması dikkat çekerken, daha önce karşılaştıkları törenlerde tokalaşan iki ismin bu kez selamlaşmaması kameralara yansıdı.

HALİÇ KONGRE MERKEZİ SİYASETÇİLERİ AĞIRLADI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu, bugün düzenlenen törenle Ravza Öğüt ile hayatını birleştirdi.

İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen nikah törenine siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törenin dikkat çeken isimleri arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL AYNI NİKAHTA ŞAHİT OLDU

Kılıçdaroğlu ve Özel, Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt’ün nikâhında şahitlik yaptı. Ancak tören sırasında ortaya çıkan görüntüler, siyasi açıdan da dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

AYNI TÖRENDE ARALARINA MESAFE KOYDULAR

Kılıçdaroğlu ve Özel’in törende yan yana gelmemesi dikkat çekti. Daha önce farklı törenlerde karşılaştıklarında tokalaşan iki isim, bu kez birbirleriyle tokalaşmadı.

Nikah töreni sırasında salonda ön sıralarda bulunan Kılıçdaroğlu ve Özel’in birbirlerinden oldukça uzak noktalarda oturması da dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özel’e ise YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve Özel daha önce katıldıkları çeşitli törenlerde karşı karşıya gelmiş ve birbirleriyle tokalaşmıştı. Ancak Davutoğlu’nun oğlunun nikâhında iki ismin birbirleriyle tokalaşmaması ve aralarındaki mesafeyi koruması dikkat çekti.

SİYASET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Mehmet Davutoğlu’nun nikâh töreni, farklı siyasi partilerden çok sayıda ismi de bir araya getirdi. Eski ve yeni dönem siyasetçilerinin katıldığı törende, davetliler genç çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Nikâhın ardından çekilen toplu fotoğrafta da Kılıçdaroğlu ve Özel’in aynı kare içerisinde ancak birbirlerinden uzak konumda bulunması dikkat çekti.