Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler - Son Dakika
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Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler

Türkiye\'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler
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Türkiye'de kiralık konut piyasasında yaz hareketliliğinin ardından yeni tablo ortaya çıktı. Eylül başında ülke genelinde ortalama kira 28 bin TL'ye ulaşırken son bir yıldaki artış yüzde 22,29 olarak gerçekleşti. Kira artışının en düşük kaldığı illerde ise oran yüzde 5,81'e kadar geriledi. İstanbul'daki yüzde 44'lük artış ise dikkat çekti.

Kirada tablo eylül ayıyla birlikte netleşti. Türkiye genelinde ortalama kira 28 bin TL'ye yükselirken yıllık artış enflasyonun altında kaldı. İller arasındaki fark ise dikkat çekici seviyelere ulaştı.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA KİRA 28 BİN TL

Yaz aylarında üniversite öğrencileri, tayinler ve iş değişiklikleri nedeniyle hızlanan kiralık konut hareketliliği eylül itibarıyla yavaşladı. Taşınma döneminin büyük ölçüde sona ermesiyle piyasadaki yeni fiyat seviyeleri de ortaya çıktı. Endeksa verilerine göre Türkiye'de ortalama kira eylül başında 28 bin TL olarak ölçüldü. Son bir yıldaki ortalama kira artışı ise yüzde 22,29 oldu. Aynı dönemde TÜFE'nin yüzde 31,51 olarak açıklanması nedeniyle kiralardaki yıllık yükseliş enflasyonun altında kaldı. Böylece ortalama kiralarda reel olarak gerileme yaşandı. Geçen yılı 229 TL seviyesinde tamamlayan ortalama metrekare kira fiyatı ise ağustosta 280 TL'ye yükseldi.

Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA 45 BİN TL'Yİ AŞTI

Daire niteliğindeki konutlar dikkate alındığında en yüksek ortalama kira İstanbul'da görüldü. İstanbul'da rakam 45 bin 509 TL'ye ulaştı. İstanbul'u 40 bin 773 TL ile Muğla, 34 bin 440 TL ile Ankara, 33 bin 369 TL ile İzmir ve 29 bin 305 TL ile Antalya takip etti. İstanbul'da son bir yıldaki ortalama kira artışının yüzde 44'e ulaşması da dikkat çekti.

EN UCUZ KİRALAR BU İLLERDE

Ortalama kiraların en düşük olduğu illerde ise Kilis, Yozgat, Aksaray, Muş ve Kütahya öne çıktı. Bu illerde ortalama kiralar 10 bin 586 TL ile 14 bin 823 TL arasında değişti. Böylece en pahalı ve en uygun iller arasındaki kira farkı daha da belirginleşti.

KİRALARIN EN AZ ARTTIĞI 15 İL

Ağustos 2026 itibarıyla yıllık kira artışının en düşük gerçekleştiği il Çankırı oldu. Çankırı'da ortalama kira 19 bin 226 TL olurken yıllık artış yüzde 5,81'de kaldı.

En düşük artışın görüldüğü 15 il şöyle sıralandı:

Çankırı: 19.226 TL – %5,81

Tekirdağ: 22.168 TL – %10,55

Kars: 15.868 TL – %11,15

Hatay: 20.281 TL – %11,61

Malatya: 17.738 TL – %11,76

Zonguldak: 22.800 TL – %13,09

Kütahya: 14.823 TL – %14,07

Balıkesir: 23.903 TL – %14,84

Edirne: 21.824 TL – %15,05

Niğde: 22.659 TL – %15,49

Kırklareli: 23.329 TL – %15,98

Manisa: 22.450 TL – %16,25

Çanakkale: 27.810 TL – %16,54

Yalova: 23.516 TL – %17,23

Kocaeli: 27.547 TL – %17,30

MARMARA'DA İSTANBUL AYRIŞTI

Listenin dikkat çeken noktalarından biri Marmara Bölgesi oldu. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova kira artışının daha yavaş gerçekleştiği iller arasında yer aldı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, buna karşılık İstanbul'daki yıllık yüzde 44'lük kira artışı, diğer Marmara illeriyle arasındaki farkı ortaya koydu.

Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler

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Son Dakika İstanbul Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Çetin Mustafa Çetin:
    Ya gerçekten şaka mı bu haber Niğde ucuz Muş Allah Allah ya asgari ücret ne kadar aloooooooooo. Bu parayla bir geçinsenize insanlar la dalga geçmeyi bırakın artık ya 5 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    hee sanırsın herkes asgari ücretli 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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