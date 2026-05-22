Kiraz Çiçeği Günleri Atölyeleri Başlıyor

(İSTANBUL) - "Düşler Zamanı: Japonya" sergisinden ilhamla hazırlanan Kiraz Çiçeği Günleri Atölyeleri, sanatseverleri Japon estetiğinin farklı disiplinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Haziran ayı boyunca her hafta sonu gerçekleşecek atölyeler, katılımcılara yaratıcı bir deneyim alanı sunacak.

Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, haziran ayında da ziyaretçilerini yaratıcı atölyelerle karşılıyor. Düşler Zamanı: Japonya sergisinin ilham verdiği program kapsamında; geleneksel Japon sanatları ile çağdaş üretim pratiklerini buluşturan atölyeler her hafta katılımcılarla buluşacak.

Haziran programında Kintsugi, Hokusai temalı yağlı boya çalışması ve Japon mitolojisinden esinlenen seramik maske atölyeleri yer alıyor. Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden atölyeler, katılımcılara hem Japon sanatının köklü tekniklerini deneyimleme hem de kendi üretimlerini ortaya koyma fırsatı sunuyor. Biletler Passo üzerinden satışta olup, bilet fiyatına müze girişi dahildir. Atölye alanına giriş için biletlerini gösteren ziyaretçiler, gişeden bilekliklerini temin edebilir.

ETKİNLİK PROGRAMI

6 Haziran 2026 Cumartesi

13.30 – Kintsugi Atölyesi (Yetişkin)

15.00 – Hokusai Temalı Yağlı Boya Atölyesi: Büyük Dalga (7-12 Yaş)

7 Haziran 2026 Pazar

13.00 – Japon Mitolojisi Seramik Maske Atölyesi (Yetişkin)

13 Haziran 2026 Cumartesi

13.30 – Kintsugi Atölyesi (Yetişkin)

15.00 – Hokusai Temalı Yağlı Boya Atölyesi: Büyük Dalga (7–12 Yaş)

14 Haziran 2026 Pazar

13.00 – Japon Mitolojisi Seramik Maske Atölyesi (Yetişkin)

20 Haziran 2026 Cumartesi

13.30 – Kintsugi Atölyesi (Yetişkin)

15.00 – Hokusai Temalı Yağlı Boya Atölyesi: Büyük Dalga (7–12 Yaş)

21 Haziran 2026 Pazar

13.00 – Japon Mitolojisi Seramik Maske Atölyesi (Yetişkin)

27 Haziran 2026 Cumartesi

13.30 – Kintsugi Atölyesi (Yetişkin)

15.00 – Hokusai Temalı Yağlı Boya Atölyesi: Büyük Dalga (7–12 Yaş)

28 Haziran 2026 Pazar

13.00 – Japon Mitolojisi Seramik Maske Atölyesi (Yetişkin)

Atölyeler Hakkında:

KİNTSUGİATÖLYESİ

Kintsugi atölyesinde, kırılan seramiklerin altınla onarılması felsefesini deneyimleyeceksiniz. Kusurları gizlemek yerine onları estetik bir değere dönüştüren bu geleneksel Japon sanatı, katılımcılara hem yaratıcı hem de farkındalık odaklı bir deneyim sunar.

JAPON MİTOLOJİSİ SERAMİK MASKE ATÖLYESİ

Japon mitolojisinin gizemli karakterlerinden ilham alan bu özel seramik maske atölyesinde katılımcılar, geleneksel Japon kültürünü keşfederken kendi yaratıcı maskelerini tasarlama fırsatı bulacak.

12 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik hazırlanan atölyede; Japon folklorunda yer alan Oni, Kitsune, Tengu ve çeşitli mitolojik figürler incelenecek, ardından seramik maske boyama ve detaylandırma uygulamaları gerçekleştirilecektir. Katılımcılar farklı renk, desen ve semboller kullanarak kendi özgün maskelerini oluşturabileceklerdir.

Sanat, mitoloji ve el işçiliğini bir araya getiren bu deneyim; yaratıcılığı desteklerken aynı zamanda Japon kültürüne dair ilham verici bir keşif alanı sunmaktadır. Atölye sonunda tüm katılımcılar hazırladıkları maskeleri yanlarında götürebilecektir.

HOKUSAİ TEMALI YAĞLI BOYA ATÖLYESİ: BÜYÜK DALGA

Japon sanatının en ikonik eserlerinden biri olan Kanagawa Oki Nami Ura ilhamıyla hazırlanan "Büyük Dalga" yağlı boya atölyesinde çocuklar, sanatın ve hayal gücünün renkli dünyasına davet ediliyor.

7-14 yaş arası katılımcılara özel hazırlanan bu atölyede çocuklar, ünlü Japon sanatçı Katsushika Hokusai'nin dünyasını keşfederken temel yağlı boya tekniklerini deneyimleyecek ve kendi "Büyük Dalga" yorumlarını tuvale aktaracak.

Atölye boyunca renk kullanımı, fırça teknikleri ve kompozisyon üzerine eğlenceli uygulamalar yapılırken çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve sanatla bağ kurmaları hedeflenmektedir. Çalışma sonunda tüm katılımcılar kendi eserlerini yanlarında götürebilecektir.