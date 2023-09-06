Kırklareli'ndeki selde kaybolan doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı

Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde can kaybı yükseldi. Demirköy ilçesi İğneada bölgesini vuran selde kaybolan doktor ve eşinin de cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin 3 ay önce evlendiği ortaya çıkarken, sel felaketinde toplam ölü sayısı 5'e yükseldi.

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Kırklareli Demirköy İğneada Bölgesinde meydana gelen selde kaybolan Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dünden bu yana toplamda 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp bir kişi ise halen aranıyor.

YAKINLARI GELEN HABERLE YIKILDI

Doktor ve eşinin cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edilecek. Olay yerinde umutlu haberi bekleyen çiftin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cenazelerine ulaşılmasına ilişkin olarak, "Kırklareli'ndeki sel olayına ilişkin yoğun bir çabayla sürdürdüğümüz arama kurtarma çalışmalarında canımızı yakan kayıplarımız var. Maalesef, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli Anestezi Asistanı Doktor arkadaşımız Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Her kayıp çok üzücü. Şifa dağıtan elin kaybı da öyle oldu. Kayıp vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek için ise arama kurtarma çalışmaları 890 kişilik ekiple devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

"Yaralı olarak kurtarılan 3 hastamızdan Kerem Şimşek; yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı." diyen Bakan Koca, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Mila ve babası Hüseyin Duman'ın genel durumlarının iyi olduğunu ve bugün taburcu olmalarının planlandığını kaydetti.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Doktor ve eşinin 3 ay önce evlendiği ve Antalya'nın Alanya ilçesinden Kırklareli'ne tatil yapmak amacıyla geldikleri öğrenildi.