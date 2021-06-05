Kış mevsiminin uzaması, kuşların göç sezonunu değiştirdi - Son Dakika

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda bilim insanları, 2021 ilkbahar çalışmasında, 45 farklı türden 800 kuş halkaladı, 5 kuş türüne ilişkin yeni veriler elde etti.

Ankara Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nun 2021 ilkbahar çalışmaları kapsamında, kışın sert ve uzun sürmesi sonucu, kuşların göç sezonunda farklılıklar tespit edildi.

İstasyondaki çalışmalar, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanı Burak Tatar'ın ortak yürütücülüğünde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 2021 ilkbahar çalışmalarında 45 farklı türden 800 kuş halkalandı. Bu türlerden Karabaşlı kirazkuşu, Kirazkuşu, Mavigerdan, Çizgili ötleğen ve Maskeli ötleğen Eymir İstasyonu için ilk kayıtları arasına girdi. Geçmiş yıllar içerisinde kayıt altına alınan 40 farklı türden kuş, tekrar kaydedildi. Halkalanan kuşlardan 3'ünün Eymir Fidanlık bölgesinde üreyen bülbüller olduğu belirlendi.

İstasyonun faaliyetleri ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren AÜ Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen, kuş halkalamanın, kuşların günlük davranışlarında bir değişikliğe yol açmadan yapılan, uzun dönemli bilimsel bir metot olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılki ilkbahar dönemi çalışmalarının kısıtlı sayıda gönüllülerle yapıldığını ifade eden Ergen, "Faaliyet boyunca aynı gönüllülerle çalışıldı. Çalışma süresince gönüllülerin dışarı ile teması olmadı ve istasyona ziyaretçi kabul edilmedi." bilgisini verdi.

"75 türden 4 bin 857 kuşa Türkiye rumuzlu halka takıldı"

Bülbül türü kuşlar için Eymir Fidanlık bölgesinin üreme ve göç sırasında konaklayabilecekleri güvenli bir liman olduğunu aktaran Ergen, şöyle devam etti:

"Bülbüller, 20-25 gram olup kışı Sahra Altı Afrika'da geçirir. 2018'de halkalandığında erişkin olan bu kuşlar, Sahra Altı Afrika ve Eymir Fidanlık arasında en az 32 bin kilometre yol kat etti. Kışın sert ve uzun sürmesi, ilkbahar göç sezonunu hem tür çeşitliliği hem de yakalanan kuş sayısı bakımından olağan dışı kıldı.

Eymir Halkalama İstasyonu'nda bugüne kadar 75 türden 4 bin 857 kuşa Türkiye rumuzlu halka takıldı. Eymir Halkalama İstasyonu'nda en çok halkalanan 5 tür sırasıyla Karabaşlı ötleğen, Söğütbülbülü, Çıvgın, Kamışbülbülü ve Sazkamışçını oldu. Eymir İstasyonu'nda halkalanan iki Karabaşlı ötleğen İsrail'de, bir tanesi ise Lübnan'da tekrar yakalandı. Romanya halkalı bir Çıvgın da istasyonumuzda tekrar yakalandı. Yurt içi geri bildirim ise Murat Kıvrak tarafından Karapürçek'te fotoğraflanan bir Kamışbülbülü'nden oldu."