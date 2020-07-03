Kızılay'ın vekalet ile kurban bağış bedeli açıklandı - Son Dakika

Kızılay'ın vekalet ile kurban bağış bedeli açıklandı

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, bu yılda Kurban Bayramında vekalet ile kurban bağışı alacaklarını söyleyerek, "Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi için bin 50 lira, yurt dışı için 850 lira olarak belirledik" dedi.

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, bu yılda Kurban Bayramında vekalet ile kurban bağışı alacaklarını söyleyerek, "Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi için bin 50 lira, yurt dışı için 850 lira olarak belirledik" dedi.

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Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı'nda bu yılda Kızılay olarak vekalet ile bağış alacaklarını söyledi. Bu yıl yurt dışında 16 ülkede de kurban kesimi yapılacağını ifade eden Soylu "'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsam hilal olsun Türkiye" sloganıyla, Kurban bağış kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Bu yıl yurt içinin yanı sıra Somali, Senegal, Sudan, Güney Sudan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin ve KKTC' de kurban kesimi gerçekleştirilecek. dedi.


2020 yılında doğal afetler ile geçtiğini ve bu sıkıntılar içerisinde Kurban Bayramı'nın idrak edileceğini ifade eden Soylu, "Kurban vekaletleri yurt içi ve yurt dışı olarak kabul edilecek. Yurt içi bu yıl bin 50 TL, yurt dışı ise 850 TL olarak belirlendi Yurt içinde 50 bin, yurt dışında 100 bin olmak üzere toplam da 150 bin hisse ile organizasyonu gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi. Yurt içindeki kurbanlıkların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu aracılığıyla seçileceğini ifade eden Soylu, "Kurban bağışı veren bağışçımıza vekaleti aldıklarına dair bir bildirim yapılacak. Kesim yapıldıktan sonra ise bütün bağışlar video ve noter huzurunda kayıt altına da alınacak. Bağışçılarımızın isimleri her bir kurban üzerinde teker teker okunmakta ve vekaletler, o kurbanı kesen kasaba verilmektedir. İletişim kanallarıyla kesim ile ilgili geri bildirimde bulunulmaktadır. Bütün süreçler sıhhatli ve hijyenik şartlarda, İslami usule uygun olarak gerçekleştirilmektedir" şeklinde konuştu.


kesilen kurban etlerinin Türkiye'de kavurma olarak konserve haline getirildikten sonra yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Soylu, "Kurban etinden yaklaşık, yurt içi ve yurt dışında toplam 4 milyon insan faydalanacak. Bağışçılarımız müsterih olsun, bu emanetler bizim için kutsaldır. 152 yıllık merhametin çınarı Kızılay'ın sizlerin güveniyle devam eden seyri seferinde bu kurban organizasyonumuzun bereketli geçmesini diliyoruz" diye konuştu.


Soylu, vekalet yoluyla kurbanlık kestirmek isteyenler hayırseverlerin ise şubelerine başvurmalarını yada Kızılay'ın banka hesaplarına internet siteleri aracılığı ile de bağışta bulunabileceğini söyledi. - MALATYA

Türk Kızılayı, Ramazan Soylu, Malatya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'ın vekalet ile kurban bağış bedeli açıklandı - Son Dakika

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