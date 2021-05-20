Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Ayla Akat Ata, Türkiye'de yargının, yürütmenin denetimi altında bulunduğunu savundu. 2010 ve 2017'deki değişikliklerle siyasetin yargı üzerinde tahakküm kurduğunu öne süren Ata, yargılandıkları davanın da bu sürecin sonucu olduğunu iddia etti.

Siyasetçilerin verdiği talimatlarla haklarında davalar açıldığını öne süren Ata, mahkemeden objektif karar beklemediğini, bu nedenle heyetin her üyesini ayrı ayrı reddettiğini söyledi.

"Türkiye'de barış ve özgürlük yargılanıyor"

Kocaeli'de tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katılan Gültan Kışanak, haklarındaki iddianamenin talimatla hazırlandığını, davanın ise bir utanç davası olduğunu öne sürdü. Kışanak, "Bu dava siyaseti, Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan ve her birini parlamentoya taşıyan HDP'yi Meclisten atma davasıdır. Bu dava ile Türkiye'de barış ve özgürlük yargılanıyor." dedi.

Mahkemenin cinayetleri aydınlatmayı değil, yargı adına cinayet işlemeyi amaçladığını öne süren Kışanak, haklarındaki iddianamenin senaryo olduğunu, mahkemece kabul edilmemesi gerektiğini savundu ve reddihakim talebinde bulundu.

Günay Kubilay da heyetin adil bir yargılama yürüteceğine dair beklentisinin olmadığını, bu nedenle reddihakim talebinde bulunmak istediğini ifade etti.

Davanın siyasi olduğunu öne süren Kubilay, hukuki saiklerle hareket etmeyen, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan mahkemenin kendileri için vereceği karara güvenemeyeceklerini söyledi.

Nazmi Gür, yargının bağımsızlığını yitirdiğini, Anayasa ve yasaların hiçe sayıldığını öne sürüp, reddihakim talebinde bulundu.

Sanık Ali Ürküt, partisinin o dönemdeki faaliyetlerinde suç unsuru bulunmadığını, tamamen barışçıl ve demokratik amaçla hareket ettiklerini savundu.

Emine Ayna da 2016'da siyaseti bıraktığını, çok sayıda davada yargılanmasına rağmen yurt dışına çıkmayı düşünmediğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sırrı Süreyya Önder, 6 milyon oy aldıklarını, dünyanın hiçbir yerinde 6 milyonluk bir terör örgütü bulunmadığını söyledi. Önder, "Yargı siyasallaşmış demek gerçeği açıklamaya yetmiyor. Söylenmesi gereken şudur, siyaset yargısallaşmıştır. Bizim uğraştığımız mesele toplumsal bir meseledir, kriminal bir mesele değildir. Çözüm yeri de mahkeme salonları değildir. Gelin vatanımıza bu kötülüğü yapmayalım." diye konuştu.

Beyanların ardından mahkeme, yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.