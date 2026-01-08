Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR\'lar otoyolda devrildi

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda kazalara neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle 2 TIR ile bir kamyonet devrilirken, otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar yolu kapatınca, bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.
Öte yandan, TIR'lardan birinin devrildiği anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli rüzgarın etkisiyle TIR'ın dorsesinin bir süre yalpaladığı, ardından da devrildiği anlar net bir şekilde görülüyor.
İşte o anlardan kareler:
Yetkililer, özellikle fırtına ve olumsuz hava koşullarında sürücülerin dikkatli olması, yüksek tonajlı araçların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu.
