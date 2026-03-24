Kocaeli'de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli
Kocaeli'de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli

24.03.2026 00:35
Kocaeli'de tramvay hattında seyir halindeyken rayların üzerinde mahsur kalan bir kaplumbağayı fark eden vatman, aracını durdurarak zor durumdaki hayvanı güvenli bir bölgeye taşıdı. Vatmanın bu duyarlı davranışı, çevre kamerası ve araç içi kameralar tarafından kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tramvay hattında bugün alışılmışın dışında, yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Otogar istikametine seyir halinde olan tramvay vatmanı, rayların arasında hareket etmekte güçlük çeken bir canlı olduğunu fark etti.

VATMANIN DİKKATİ KAPLUMBAĞANIN KURTULUŞU OLDU

Tramvay rayları üzerinde ilerleyen bir kaplumbağanın, çevre düzenlemesi için kullanılan taşlar ve raylar arasında sıkıştığını gören sürücü, hemen frene basarak aracı güvenli bir şekilde durdurdu. Yolcuların meraklı bakışları arasında araçtan inen vatman, rayların ortasında mahsur kalan kaplumbağayı nazikçe eline aldı.

GÜVENLİ BÖLGEYE BIRAKTI

Kaplumbağanın zarar görmemesi için titiz davranan sürücü, minik hayvanı rayların uzağındaki yeşil alana, tel örgülerin diğer tarafına bıraktı. Kaplumbağanın doğal yaşam alanına dönmesini sağlayan vatman, daha sonra tekrar görevine dönerek seferine devam etti. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yoluna gitti

"İNSANLIK ÖLMEMİŞ" DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler izleyenlerden büyük alkış topladı. Vatandaşlar, vatmanın bu duyarlı davranışını "Günün en güzel haberi" ve "İnsanlık ölmemiş" yorumlarıyla karşıladı. Kocaeli halkı, hem trafiği hem de çevresindeki canlıları gözeten bu dikkatli sürücüye teşekkürlerini iletti.

