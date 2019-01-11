Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Fetö /pdy Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nde Fetö /pdy Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'nde Fetö /pdy Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13'ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 1 ihraç albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 13 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü muvazzaf 4 astsubay tutuklandı. Gözaltında olan 13 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:57 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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