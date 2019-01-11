Kocaeli'nde Fetö /pdy Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli
merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 13'ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
(KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Bartın
, Bingöl
, Çankırı
, Kahramanmaraş
, Isparta
, Giresun
, Zonguldak
ve Yalova
ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 1 ihraç albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 13 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü muvazzaf 4 astsubay tutuklandı. Gözaltında olan 13 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:57 Kaynak: İHA
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