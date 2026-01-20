Kocaelispor'dan Samsunspor'a Hazırlık - Son Dakika
Spor

Kocaelispor'dan Samsunspor'a Hazırlık

Kocaelispor\'dan Samsunspor\'a Hazırlık
20.01.2026 15:00
Teknik Direktör Selçuk İnan, Samsunspor'un güçlü bir rakip olduğunu ve eksiklere rağmen hazırlıklarını sürdüreceklerini belirtti.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Eksiklerimiz var, rakip takımın da son haftada eksik oyuncuları vardı. En nihayetinde Samsunspor güçlü bir takım, bunu biliyoruz. Son dönemlerde sonuç olarak belki biraz düşüşte olabilirler ama kendi evlerinde güçlü bir takım. Biz de ona göre hazırlanacağız" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 24 Ocak Cumartesi saat 17.00'de deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Körfez ekibi, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Düz koşuyla ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan ve futbolcularından Rigoberto Rivas, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SELÇUK İNAN: BUNU DİLE GETİRMEK BİLE ÇOK UCUZ

Trabzonspor maçının ardından Trabzon camiasından gelen eleştirilere ilişkin soruları cevaplayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Kendimi sürekli anlatmayı seven biri değilim. Kimin ne söylediğiyle de çok ilgilenmiyorum, herkesin söylediği kendini bağlar. Emin olduğum bir şey var; bir kulüpte çalışıyorum ve bir camiayı temsil ediyorum. Rakip takım taraftarına, hocasına, oyuncusuna veya yönetimine hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Bundan da daha önemli bir şey yok. Geçmişte oynadığım takımlar onlara karşı göstermiş olduğum performans bunların konuşulması maalesef ülkemizde çok prim yapıyor. Neden seviniyor neden takımına sahip çıkıyor ya da neden takımının haklarını savunuyor esasında bunu dile getirmek bile çok ucuz o yüzden insanların söyledikleriyle ilgilenmiyorum. İşimi doğru ve düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Belli ki bazım kesimler tarafından bundan önce de olduğu gibi bu tür şeyler takdir edilmiyor. Saha kenarında oyuncularımın hakkını arıyorum onlara destek olmaya çalışıyorum. Çalıştığım takımın haklarını sonuna kadar savunacağım. Trabzonspor'da 3 yıl futbol oynadım. Tek bir gün şikayet etmedim. Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil ettim, kuplar kazandım. Yüzden fazla maça çıktım, dolayısıyla oranın hakkını fazlasıyla vermiş oldum. Şu an Kocaelispor'un teknik direktörüyüm camia bana sahip çıkıyor. Bütün benliğimle burayı temsil etmeye çalışıyorum. Galatasaray maçında da buna benzer şeyler yazıldı çizildi. Kötü niyetli insanların söylemleri umurumda değil" ifadelerini kullandı.

'SAMSUNSPOR GÜÇLÜ BİR TAKIM'

Samsunspor maçını değerlendiren Selçuk İnan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bazı zamanlar maç şansına da ihtiyacınız oluyor, bizim fazlasıyla var. Hakemlere ya da verilmiş kararlara çok değinmek istemiyorum. Buraya imza attığım ilk günden beri lehimize bir şey olmadı henüz. Zaten öyle bir şey istemiyoruz, hak olsun ama aleyhimize çok fazla karar oldu ve puan kayıplarına neden oldu. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Oyuncularımızın mücadelesinden, saha içindeki oyunundan, sadece sahada futbol oynamayı düşünen bir takım profili çizmesinden dolayı çok mutluyum. Biz işimize bakacağız, devam edeceğiz, çalışacağız, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Umut ediyorum ki ilk 7 haftada yaşamış olduğumuz şanssızlığı tekrar yaşamayız. Bunu Samsunspor maçında inşallah kırarız. Eksiklerimiz var, rakip takımın da son haftada eksik oyuncuları vardı. En nihayetinde Samsunspor güçlü bir takım, bunu biliyoruz. Önemli oyuncuları olmasa bile geniş bir kadrosu var. Bugüne kadar önemli bir performans gösterdiler. Son dönemlerde sonuç olarak belki biraz düşüşte olabilirler ama kendi evlerinde güçlü bir takım. Biz de ona göre hazırlanacağız. Bizim de eksiklerimiz var söylediğiniz gibi ama 11 kişi çıkıyoruz sahaya, bunun üzerine çalışacağız. Amacım oradan maçı kazanarak dönmek, inşallah bunu başarırız."

'TRANSFER YAPMAK BİZİM İÇİN BU SENE ZOR GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Takımdaki sakatlıklar ve transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İnan, "Joseph Nonge bir kasık problemi olduğunu ve maçta bizimle olamayacağını söyledi. Ona şu an tedavi programı uygulanıyor. Jovanovic bir sakatlığı var, Samsun maçı belli değil büyük ihtimalle olmayacak. Smolcic zaten bildiğiniz gibi yok. Şu an için bunlar net. Dünü izinli geçirdik, bugün başlayacağız. İnşallah bunlardan başka bir eksiğimiz olmaz. Transferle ilgili siz bana hep soruyorsunuz, ben de size hep dürüstlükle, içtenlikle cevap veriyorum. Aslında bu sorunun net olarak size cevap verecek yöneticilerimiz, başkanımız; ki onlar da aslında açık yüreklilikle dile getiriyorlar. Transfer yapmak bizim için bu sene zor gibi gözüküyor. Çünkü hem cezamız hem yasağımız var, limitlere de takılıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz aslında ama emin olduğum bir şey var; Gerçekten çok uğraşıyorlar, başkanımız başta olmak üzere herkes uğraşıyor bu transfer işini çözebilmek adına. İnşallah çözülür ama zaman daralıyor, biz de hep beraber bakacağız neler yapabiliyoruz diye. O yüzden şu anda buna net bir cevap ancak bu şekilde verebilirim" şeklinde konuştu.

RİVAS: HEDEFİM TAKIMA OLABİLDİĞİNCE EN İYİ ŞEKİLDE YARDIM ETMEK

Yeşil-siyahlı ekibin Honduraslı kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ise hedefinin takıma katkı sağlamak olduğunu söyledi. Rivas, "Takıma katıldığımda sizin de söylediğiniz gibi her şey iyiydi ancak sonrasında bir sakatlık yaşadım ve maalesef işler benim adıma çok iyi gitmedi. Şu anda iyiyim. Hedefimiz, hocamızın direktifleri doğrultusunda her zaman başarıyı yakalamak. Sosyal medyayı çok takip etmiyorum ama sakatlık dönemimde benimle ilgili yazılan bazı şeyleri tabi ki görmüştüm ya da dışarıdan duymuştum. Bunlara çok kulak asmıyorum. Benim sadece buradaki hedefim takıma olabildiğince en iyi şekilde yardım etmek" ifadelerini kullandı.

'SON MAÇTA HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK

Samsunspor maçı hakkında konuşan Rivas, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Beklenti şu şekilde; maç maç ilerleyerek her zaman daha iyisini yapmak ve daha iyiye gitmek. Son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık çünkü iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Hafta sonuyla alakalı da evet, zor bir maç ama biz hafta içerisinde bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız. Süper Lig rekabetçi ve fiziksel açıdan çok güçlü bir lig. Yani şunu söyleyebilirim; sizin söylediğinize istinaden, herkes herkesi yenebilir. O gün kim maça inanarak ve odaklanarak gelmişse maçı kazanabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

