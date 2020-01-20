Kolombiya Devlet Başkanı, Hizbullah'ın Venezuela'da varlık gösterdiğini söyledi - Son Dakika

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, bölgedeki bazı ülkelerce terör örgütü olarak görülen Lübnan Hizbullahı'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin izniyle bu ülkede varlık gösterdiğini söyledi.

Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nda konuşan Duque, "Diktatör" dediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini hedef aldı.

Duque, Venezuela'nın terör örgütlerine ev sahipliği yaptığı iddiasını tekrarlayarak bu ülkenin ayrıca kıtadaki bazı ülkelerce terör örgütü olarak tanınan Lübnan Hizbullahı'nın varlık göstermesine de göz yumduğunu öne sürdü.

"Hizbullah hücrelerinin, Diktatör Nicolas Maduro'nun izni ve anlaşmasıyla Venezuela'da varlık gösterdiğini gördük." ifadelerini kullanan Duque, Kolombiya'yı hedef alan silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerinin de bu ülkeyi üs olarak kullandığını söyledi.

Bu terör örgütlerinin bölgede çocukları silah altına aldıklarına, silah kaçakçılığı yaptıklarına, sivilleri ve toplum liderlerini hedef aldıklarına dikkati çeken Duque, bölge ülkelerini ve uluslararası toplumu bu örgütler karşısında harekete geçmeye çağırdı.

Terörizmle mücadelede kıtadaki ülkeler arasındaki iş birliğini artırmayı hedefleyen konferansta, ABD, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Trinidad Tobago ve Uruguay dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.

Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Komitesi ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Terörizmle Mücadele Komisyonundan heyetlerin katıldığı konferansta, İspanya ve İsrail ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan muhalifler de gözlemci olarak bulunuyor.

Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nın ilki 2018'de Washington'da, ikincisi ise 2019'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.