Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var

Konyaspor U19 Takımı, İstanbul\'da kaza yaptı! Yaralılar var
30.01.2026 16:00  Güncelleme: 16:12
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul\'da kaza yaptı! Yaralılar var
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. Kaza sonucunda otobüs şoförü ve 2 futbolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi Samandıra Kavşağı mevkiinde trafik kazasına karıştı.

Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor'dan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Futbol Akademisi Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var - Son Dakika

SON DAKİKA: Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var - Son Dakika
