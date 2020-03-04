Koronavirüs nedeniyle Türkmenistan sınırında mahsur kalan Türk şoförlerin dönüşü için çalışmalar... - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının ortaya çıkmasının ardından Türkmenistan'ın bu ülkeyle olan sınırlarını kapatması nedeniyle Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kalan 540 Türk tır şoförünün dönüşü için çalışmalar sürüyor.

İran'da 19 Şubat'ta ilk koronavirüs vakasının Kum kentinde tespit edilmesi nedeniyle Türkmenistan, bu ülke ile olan tüm sınır kapılarını 23 Şubat itibarıyla kapattı.

Türkmenistan'ın sınır kapılarını kapatması nedeniyle Türkiye'den Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'a ürün taşıyan yaklaşık 540 tır, İran'dan Türkmenistan'a açılan Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı.Türkmenistan geçişlere izin vermediği için 540 araç 14 gündür gümrüğün otoparkında bekliyor.

AA'ya konuşan tır şoförlerinden Mithat Bal, 23 Şubat'tan bu yana Lütfabad Sınır Kapısı'nın gümrüğüne ait otoparkta beklediklerini söyledi. Bal, Türkiye'den Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'a tekstil ve inşaat malzemeleri ile gıda ürünleri taşıdıklarını, yumurta, tavuk, sebze, meyve ve çikolata gibi malların bozulduğunu belirtti.

Dönüş için çalışmalar sürüyor

Söz konusu araçların Bazergan- Gürbulak sınırından Türkiye'ye dönüşünü sağlamak için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğu Türk şoförlerin araçlarıyla birlikte güvenli bir şekilde yurda dönüşünü sağlamak için İranlı yetkilerle sıkı temas halinde.

Türk Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı da Türkmenistan sınırında bekleyen şoförlerin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan dönüşünü hızlandırmak ve kapıdaki birikmeyi azaltmak için çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

İran'daki koronavirüs vakası nedeniyle Türkiye-İran arasındaki Gürbulak, Kapıköy ve Esendere'de kurulan sahra hastanelerinde sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar ve şoförlere karantina süresinin dolmasının ardından geçiş izni veriliyor.