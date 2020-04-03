Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi? - Son Dakika Dünya

Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde birçok turnuva ve müsabaka ertelendi.

Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?, System.String[]

Koronavirüs salgını spor dünyasını da etkiledi. Birçok ülkede spor müsabakaları iptal edildi ya da ertelendi.

Türkiye'de de ligler ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Cuma günü yapılan açıklamada 'liglerin en erken Haziran ay başında oynanabileceği' belirtildi.

Dünya genelinde bazı spor etkinlikleri ve müsabakalarının nasıl etkilendiğini derledik.

Futbol

Rusya'da futbol maçları 10 Nisan'a ertelendi. Maçları 33 bine kadar taraftarın tribünlerde izlediği Rusya'da karar 17 Mart'ta alındı.

2020 Afrika Uluslar Kupası'nın Nisan ayında Kamerun'da başlaması planlanıyordu. Ama Afrika Futbol Federasyonu'nun 17 Mart'ta yaptığı açıklamasıyla turnuva belirsiz bir süreliğine ertelendi.

Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa America 2021'e ertelendi. 12 takımın yarıştığı turnuvanın Kolombiya ve Arjantin'de 12 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyordu.

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi. UEFA'nın 17 Mart'ta yaptığı açıklamayla şampiyonanın gelecek yıl 11 Haziran le 11 Temmuz tarihleri arasında oynanabileceği belirtildi. 24 takımlı turnuvanın, 12 farklı ülkede 12 Haziran le 12 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyordu.

İngiltere'de de Premier Lig en az 30 Nisan'a kadar askıya alındı.

UEFA, 1 Nisan'daki açıklamasıyla tüm Şampiyonlar Ligi maçlarıyla Avrupa Ligleri maçlarını 'bir sonraki bildiriye kadar' askıya aldı.

FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Dünya Kupası'nın da Mart ve Haziran'da oynanması planlanan eleme maçlarını erteleme kararı aldı.

Çin, Japonya ve Güney Kore'de de profesyonel futbol ligleri sezonunun açılışı ertelendi.

Maratonlar

26 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu 4 Ekim'e ertelendi.

Boston Maratonu'nun da 4 Nisan'da yapılması bekleniyordu ama yeni tarih olarak 14 Eylül belirlendi.

Amsterdam, Paris ve Barselona'daki maratonlar da ertelendi.

Japonya'da normalde 300 bin katılımcısı olan Tokyo Maratonu, 1 Mart'ta yalnızca 200 elit koşucuyla sınırlandırıldı.

Olimpiyat Oyunları

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo 2020 Olimpiyatlarının ertelenmesi kararı aldı.

Karar, yerel organizatörler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle haftalar süren görüşmeler sonunda alındı. Olimpiyatların ertelenmesi için spor federasyonları ve Olimpiyat kuruluşları, sporcular baskı yapıyordu.

Tokyo Olimpiyatlarının yeni tarihi 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Atletizm

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Nanjing'de 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyordu, müsabakalar gelecek yıla ertelendi.

Formula 1

Azerbaycan Grand Prix de ertelenen son etkinlikler arasında yer aldı. Formula One yarışlarının Haziran ortasından önce gerçekleşmeyeceği düşünülüyor.

Bakü'deki yarış için daha önce belirlenen tarih 7 Haziran'dı.

Formula 1, McLaren ekibinden bir üyenin koronavirüs kapması nedeniyle Avustralya Grand Prix açılışını iptal etti. Yarışın 15 Mart'ta düzenlenmesi planlanıyordu.

20- 22 Mart için planlanan Bahreyn Grand Prix ile 3-5 Nisan için planlanan Vietnam Grand Prix yarışları da ertelendi.

İptal edilen bir diğer Grand Prix de Çin'de 19 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Çin Grand Prix'si.

Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen Hollanda, İspanya ve Monaco'daki yarışlar da ertelendi.

Tenis

İnglitere'de Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi. 28 Haziran-11 Temmuz arasında düzenlenmesi planlanan turnuva, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edilmiş oldu.

Fransa Açık 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine ertelendi.

Budapeşte Fed Cup tenis finalleri de ertelendi.

Boks

Tokyo Olimpiyatları Asya ve Okyanusya boks eleme maçları Çin'den Ürdün'e taşındı.

Ama Avrupa ve Amerika elemeleri iptal edildi.

Basketbol

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları 11 Mart itibariyle bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı. Karar Utah Jazz'dan bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine alındı.






Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:15 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı         
17:43
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 22:10:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]