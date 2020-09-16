Koronavirüsü yenen Akkul'dan seyahat tutkunlarına kitap müjdesi - Son Dakika

Seyahat yazarı Burak Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde seyahat edemeyenlere ilham olacak bir kitap yazdı. Burak Akkul, yeni kitabı 'Çok Gezenti-Boş Dünya' için "Gidip gelen bir yazarın anılarını anlatıyor" dedi.

'Çok Gezenti' programıyla dünyayı dolaşan ünlü sunucu ve seyahat yazarı Burak Akkul Türkiye'de koronavirüsü yenen ilk isimler arasında yer alıyor. Salgın döneminde seyahat edemeyen Akkul, hastane süreci dahil zihnindeki anılarını 'Çok Gezenti- Boş Dünya' kitabıyla okuyucuların beğenisine sunuyor. Okuyucular bu kitapta; İtalya'nın tarihi ve zengin gastronomisi ile ünlü şehirleri Roma ve Floransa, Portekiz'in başkenti Lizbon, Heidi'nin memleketi İsviçre, İngiltere Brighton, Dalmaçya Kıyıları, Güney Kore, Hindistan, Kırgızistan ve Çin'e doğru yolculuğa çıkıyor.

Burak Akkul yaşadığı hastalığın kitabı yazma sürecinde etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben ilk kitabımın sonunda 'anılarınızı aklınızda iyi biriktirin ayaklarınızın seyahat edemediği yerlerde onlarla seyahat edeceksiniz 'demiştim. İlk kitabımdan beş ay sonra başıma geldi. Koronavirüs sebebiyle hastanede yattım. Türkiye'deki ilk 50 covid-19 vakalarının içindeyim. Türkiye'de adı açıklanmış ilk vakayım. Bende bir medya mensubu olduğum için bunu biraz ülkenin avantajına çevirmeye çalıştım. Birçok yere çıkıp covid-19 hastalığının zorluğunu ve bu yüzden koronavirüsten korunmanın önemini açıklamaya çalıştım. Yeni seyahat kitabım "Çok Gezenti-Boş Dünya" içinde gidip gelen bir yazarın anılarını anlatıyorum. Kitabımda yine yapmış olduğum son seyahatler var. Aynı zamanda hastanede kaldığım süre içeresindeki düşüncelerimden de bahsediyorum. Ben bu gezileri yapmasaydım bekli de göçüp gidecektim. Aslından 'Çok Gezenti-Boş Dünya' böyle bir tansiyonu olan kitap."

"TEDBİRİ ASLA ELDEN BIRAKMAMALI"

Hastanedeki tedavi sürecinden de bahseden Akkul, "Hastanede 21 gün uyutulma süreci yaşadım süreçten uyandırırken oldukça yoğun kabuslar gördüm. Yoğun bakım odasındaki o kabusların benim son zamanlarda yaşadıklarımla ilgili olduğunu anladım. Yeni kitabımda okuyucuya bir anda İtalya'yı anlatırken, bir anda da hastane odasındaki kabuslara götürüyorum. Kitabın son kısımlarını ise daha Uzak Doğu ve Çin seyahatlerime ayırdım ve okuyucu ile biraz münakaşa ettim. Bu virüsün dünyaya yayılması için Çin'i mi yoksa Çin yönetimini mi suçlamalıyız? Kitapta okuyucular bu sorunların cevaplarını da bulacak" dedi.

"COVİD-19 İNSANI YALNIZLAŞTIRAN BİR HASTALIK"

Covid-19 insanı yalnızlaştıran bir hastalık diyen Akkul "Hastane süreci bizim için zordu. Covid-19 insanı yalnızlaştıran bir hastalık. Maskeli doktorlar ve hemşirelerle odanızda tek başınıza yalnız kalıyorsunuz. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sanıyordum ki koridorlarda alkışlar karşılanacağım, ama bir baktım ki kimse yok. Burada insanları rahatlatmak için salgın bir şekilde atlatılıyor diyemem. O yüzden insanlar dikkat etmeli ve tedbiri asla elden bırakmamalı" ifadelerini kullandı.