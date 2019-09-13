Son Dakika Haberleri: Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı

16 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Ankara Tenis Kulübü Kortları'ndaki açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesindeki turnuvada elçiliklerin beraber olmalarının önemini vurguladı.

Hedeflere ulaşmak için bugün bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Durmuş, "Diploması bizim işimiz değil ama sporla kendimizi ne kadar anlatabiliriz, yurt dışında kendimizi ne kadar tanıtabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Dışişleri Bakanlığı bize bu görevi verdi." diye konuştu.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, şöyle konuştu:

"Ankara'da görevlerini yapan elçilerin, yurt dışına çıktığında birer elçi olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bizim büyükelçilerimiz bizi yurt dışında ne kadar iyi tanıtıyorsa, buradan memnun ayrılabilen elçilerimiz de bizi o kadar iyi anlatabilecek. Bu anlamda tenisin bu iletişim gücünü kullanarak Sayın Bakanımızın himayelerinde bugün güzel bir açılış gerçekleştirdik."

Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Orta Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin de açılıştaki konuşmasında, böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Hedeflerinin Türkiye'yi yabancı diplomatlara tanıtmak olduğunu belirten Ulutekin, "Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı olarak TTF ve ATK ile bu güzel faaliyeti gerçekleştirmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

Diplomatların genelde resmi ortamlarda bir araya geldiklerine dikkati çeken Genel Müdür, "Biz diplomatları gayriresmi bir ortamda kaynaştırmak istedik. Bir amacımız da Türkiye'de tenise olan ilgiyi arttırmak. Bu anlamda bakanlık olarak Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyetlerine ufak bir katkıda bulunabildiysek çok mutlu oluruz. Bugün bir ısınma etkinliği yaptık. Diplomatlarımız çok memnun kaldılar." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar 15 Eylül'de

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'ndaki karşılaşmalar, 15 Eylül Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

Turnuvaya, Nijer, Litvanya, Almanya, Ekvador, Gürcistan, KKTC, Zambiya, Bulgaristan, Letonya, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Çin'den yetkililer katılacak.

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı

Türkiye, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz gazisi, evinin balkonunda uçak yapıyor
Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:36:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]