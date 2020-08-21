Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyonu aşarken, yaklaşık 800 bin kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 631 bin kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyonu aşarken, yaklaşık 800 bin kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 631 bin kişi iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 747 bini geçerken, iyileşen sayısı 3 milyon 96 bine ulaştı. Ülkede bugüne kadar 177 bin 456 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, vaka sayısı 3 milyon 501 bin 975'e, can kaybı 112 bin 304'e çıktı, iyileşen kişi sayısı 2 milyon 653 bini aştı.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 905 bini geçerken, can kaybı 54 bin 849'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 158 bine ulaştı.

Hindistan'da başkent Yeni Delhi'de yapılan antikor testleri, kent nüfusunun yaklaşık üçte birinin Kovid-19'a yakalanıp hastalığı atlatmış olabileceğini gösterdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 650 yeni vaka ve son 7 günde 125 ölü sayısı açıkladı. Buna göre, İspanya'da, toplam vaka sayısı 385 bin 54, ölü sayısı 28 bin 838 olarak güncellendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 100 yıl önce ortaya çıkan İspanyol gribi ile Kovid-19'u karşılaştırarak, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla, bu salgını (Kovid-19) iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz." dedi.

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ilk aşama klinik denemelerinden de olumlu sonuç alındığı bildirildi.

Söz konusu aşının devam eden araştırmalarının başarılı olması halinde ekimde onay için başvurulacağı teyit edildi.

Singapurlu uzmanlar, Kovid-19'un daha hafif enfeksiyona yol açan yeni bir varyasyonunu keşfetti.

Avrupa Birliği (AB), salgın nedeniyle Belçika'nın, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'na (Brussels Airlines) 290 milyon avro mali destek vermesine onay verdi.

Kenya'da yüzlerce doktor greve başladı

Kenya'da en fazla vakanın görüldüğü başkent Nairobi'de bölge hastanelerinde çalışan yüzlerce doktor, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve başladı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkentinde artan vakalar nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1 Eylül'den itibaren kitlesel Kovid-19 testleri yapılacağı bildirildi.

Güney Kore'de son 24 saatte 324 yeni vaka saptanırken, bu rakam ülkede 367 yeni vakanın kaydedildiği " 8 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

İran'ın başkenti Tahran'daki camilerde, salgın nedeniyle Kerbela şehitlerinin anıldığı muharrem ayı etkinliklerine izin verilmeyeceği açıklandı.

Kırgızistan'da salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin ölüm nedenleri araştırıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) Tiflis Ofisi, salgın nedeniyle durdurulan Tiflis- İstanbul uçuşlarının 29 Ağustos itibarıyla yeniden düzenleneceğini duyurdu.

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de faaliyet gösteren Çin maden şirketinin, henüz test aşamasında olan bir Kovid-19 aşı adayını ülkedeki bazı çalışanları üzerinde denediği ortaya çıktı.

Moldova Başbakanı İon Chicu, ülkede okul ve kreşlerin, salgına karşı alınan tedbirlere uyulması şartıyla 1 Eylül itibarıyla açılacağını belirtti.

Avrupa Birliği, Yeni Delhi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 21:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi         
17:40
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu         
17:29
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu         
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır         
15:19
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu         
11:58
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü         
10:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun         
10:25
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı         
09:51
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı         
09:38
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti         
08:31
Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı         
08:14
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Restoranda genç kadına uçan tekmeli şiddetin dehşet anları kamerada Restoranda genç kadına uçan tekmeli şiddetin dehşet anları kamerada         
01:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 03:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei