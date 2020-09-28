Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 464 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 4 bine, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 765 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 464 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 4 bine, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 765 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 331 bin, Hindistan'da 6 milyon 137 bin, Brezilya'da 4 milyon 736 bin, Rusya'da 1 milyon 159 bine çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 vakalarının artış göstermesinden endişe duyduğunu, ülkenin yılın son çeyreğinde salgın nedeniyle açıklanan teşvikleri finanse etmesi için planlanandan daha fazla borçlanma yapılacağını bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle 16 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 87,4 milyar avro mali destek verilmesini onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Brüksel'e kaydırılan Avrupa Parlamentosu (AP) toplantılarının yeniden Strazburg'da yapılması talebinde bulundu.

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını kesin olarak tespit etmenin birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.

Balkan ülkesi Karadağ'da Kovid-19 vakalarının son günlerde artması üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi. Yeni tedbirler kapsamında Niksic, Berane ve Andrijevici şehirlerinde bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken şehrinde salgının yaygınlaşması nedeniyle toplu taşıma araçlarının hizmetine ara verildi, camiler, hayvan pazarları kapatıldı.

Azerbaycan'da karantina rejimi 2 Kasım'a kadar uzatıldı. Karantina döneminde Bakü ve Sumgayıt şehirleriyle Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Avrupa Birliği, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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