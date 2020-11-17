Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

17.11.2020 21:13
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyon 671 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 337 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 816 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyon 671 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 337 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 816 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 545 bin, Hindistan'da 8 milyon 886 bin, Brezilya'da 5 milyon 876 bin ve Fransa'da 1 milyon 991 bine çıktı.

Amerikan ilaç firması Pfizer ile bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladı.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 442 ile "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 34 bine yaklaştı. İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecindeki ilk testinin negatif çıkması halinde taburcu olacağı vurgulandı.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 731 artarak, 46 bin 464'e yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 3 Nisan'dan beri görülen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Avrupa Birliği (AB), CureVac firmasının geliştirmekte olduğu aşıdan 405 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede salgına karşı alınan tebdirlere riayet edilmemesi halinde virüs kaynaklı günlük can kayıplarının 1000'i aşabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de Kovid-19 ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey, salgının önlenmesi için yapılan aşıların uygulanmasının ekonomik belirsizliklerin azaltılmasında büyük bir rol oynayacağını söyledi.

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, salgın nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi.

Belçika'da Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının halka ücretsiz yapılacağı açıklandı.

Afrika'da salginin en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 35 bin 490 sağlık çalışanın virüse yakalandığı bildirildi.

Slovenya hükümeti artan vakalar nedeniyle ilan edilen "salgın durumunu" bir ay uzattı.

Sırbistan'da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 1 Aralık'a kadar uygulanacak yeni tedbirler açıklandı. Bu gece yürürlüğe girecek tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, restoran ve kafelerin saat 21.00 ile 05.00 arasında kapalı olmasına karar verildi.

Kosova'da cumhurbaşkanlığı görevine vekalet eden Vjosa Osmani'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Pakistan'da kamuya açık toplantılar yasaklandı

Pakistan Başbakanı İmran Han, mitinglerin ve kamuya açık toplantıların salgın nedeniyle yasaklandığını duyurdu. Han, açık alanlardaki düğünlerin ise 300 kişi ile sınırlandırıldığını kaydetti.

Endonezya'da Pekanbaru ve Surabaya gibi 11 kentte sıkı sağlık protokollerine uyulması koşuluyla okulların yeniden açılmasına izin verildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgınla mücadelede hala zorlu bir sürecin olduğunu belirterek, uluslararası topluma dayanışma çağrısı yaptı.

Tacikistan'da, salgın nedeniyle daha önce askıya alınan mahkum ziyaretlerine uzun bir aradan sonra yeniden izin verildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin salgının ikinci dalgasına yakın olduğunu ve mücadele konusunda hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 16 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Ukrayna'nın UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam İsviçre'ye konuk olacağı karşılaşmanın, takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle oynanmayacağı duyuruldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın salgın nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Uğur Şahin, Hindistan, Brezilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Uzaktan eğitim uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım
Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor         
20:16
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak         
20:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü         
19:30
Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız         
18:36
ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti         
17:32
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı         
17:21
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler         
15:26
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 21:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei