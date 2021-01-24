Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

24.01.2021 21:19
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyon 537 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 134 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 536 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyon 537 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 134 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 536 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 598 bini, Hindistan'da 10 milyon 668 bini, Brezilya'da 8 milyon 816 bini ve Rusya'da 3 milyon 719 bini aştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 aşı tedarikini azaltacağını açıklayan üretici ilaç firmalarına karşı sözleşmedeki hakları çerçevesinde yasal yollara başvuracaklarını bildirdi.

İspanya Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, Kovid-19 aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırması üzerine gelen baskıların ardından istifa etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç firmalarının imzaladıkları aşı sözleşmelerini yerine getirmelerini sağlamak için ellerindeki yasal araçları kullanmayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Portekiz'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 275 olarak açıklanırken, bu rakam salgının başlangıcından bu yana ülkede tespit edilen en yüksek sayı oldu.

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında, muhtemel bir Kovid-19 "vaka patlaması" yaşanması halinde sağlık kurumlarının hasta kabul edemeyeceğini söyledi.

İsrail'de, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türünün ortaya çıktığı bildirilirken, İsrail kabinesi, Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yurt dışından gelen uçuşların 6 günlüğüne askıya alınmasını kararlaştırdı.

Sırbistan'da da Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi Kovid-19'a yakalanan sayısı 9'a yükseldi. Avustralya'daki karantina uygulamasından dolayı antrenman yapamayan kadın tenisçiler ise Avustralya Açık öncesi düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

Malezya basınında yer alan haberlerde, ülke genelinde 4 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı bitene kadar salgının kontrol altına alınamaması durumunda, hükümetin, temel ihtiyaçlar hariç Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sektörünün faaliyetlerini bir süreliğine durduracak şekilde daha ağır salgın tedbirleri alacağı iddia edildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Yeni Zelanda'da yürütülen sıkı tedbirler ve virüse yakalananlar için kurulan tecrit merkezleri sayesinde salgının halk arasında yayılmasının önüne geçilirken, 2 ayı aşkın süredir ilk defa tecrit tesisleri dışında yeni bir vaka bildirildi.

Gürcistan'da, salgın ile mücadele kapsamında devam eden önlemlere karşı başkent Tiflis'te gösteri düzenlendi.

Gazzeliler, İsrail hapishanesinde Kovid-19'a yakalanan 82 yaşındaki Filistinli mahkum Fuad eş-Şubeki'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Avustralya, İsrail, Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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