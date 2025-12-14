"Eşime neden baktın?" dedi, bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden detay - Son Dakika
"Eşime neden baktın?" dedi, bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden detay

14.12.2025 14:51
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 28 yaşındaki Murat Yangun, tekel bayinin önünde eşiyle beklerken 51 yaşındaki şüpheliye "Eşime neden baktın?" demesi üzerine kavga çıktı. Kavgada şüpheli, Yangun'u bıçaklayarak öldürdü. Gencin ağustos ayında evlendiği öğrenildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre Murat Yangun (28), büfenin önünde eşi ile beklerken bakışlarından rahatsız olduğu Cem Ç.'ye (51) "Eşime neden baktın?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

DEFALARCA BIÇAKLAYARKA ÖLDÜRDÜ

Bu sırada Murat Yangun'un, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öne sürüldü. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Murat Yangun'un, kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öldürülen Murat Yangun

"EŞİNE BAKMADIM" DEDİ

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında şüpheli Cem Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, iddiaların aksine Yangun'nun eşine bakmadığını ancak Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Ç.; bıçaklı kavgada tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi.

Cem Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürüyor.

EVLENELİ 1 YIL OLMAMIŞ

Öte yandan, Murat Yangun'un ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, genç yaşta hayatını kaybeden Yangun'un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA

