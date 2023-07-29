Sokak röportajında "Asgari ücretliler ölsün" diyen şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika
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Sokak röportajında "Asgari ücretliler ölsün" diyen şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı

29.07.2023 15:04

Bir sokak röportajı sırasında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, "Asgari ücret kazananlar ölsün" diyen kişi İstanbul Küçükçekmece'de soygun girişimindeyken yakalandı. 150 kişilik işçi grubunun hışmına uğrayan şüpheliyi, polis ekipleri güçlükle kurtardı.

Küçükçekmece'de bulunan bir şantiyede konteynerde kalan işçilerin telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalan şahıs, 150 kişilik işçi grubu tarafından yakalanarak darp edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulan şahsın, sosyal medyada verdiği bir sokak röportajında kendisini yabancı uyruklu olarak tanıttığı ve "Asgari ücret kazanan ölsün" dediği ortaya çıktı. Yabancı uyruklu olmadığı tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 00.50 sıralarında Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir K. isimli şahıs, şantiye konteynerinde kalan işçilerin devamlı şekilde telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalmaya başladı. İşçilerin şahsın hırsızlık yaptığını görmesiyle birlikte 150 kişi bir anda Abdülkadir K. isimli şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışsa da kalabalık grup şahsı darp etmeye devam etti.

HIRSIZI LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Bunun üzerine Abdülkadir K. ekipler tarafından orada bulunan bir odaya sokularak güvenliği sağlandı. Ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmakta zorlandığı olayda Abdülkadir K. şantiyeye gelen çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla olay yerinden ayrıldı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ASGARİ ÜCRETLİLER ÖLSÜN" DEMİŞTİ

Öte yandan, Abdülkadir K.'nın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, "Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 20 bin TL kazanıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından şahıs, büyük tepki görmüştü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (10)
  • SERKAN: Şahıs çıkartıldığı mahkemece ''' ADLİ KONTROL ''' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. YAZIKLAR OLSUN ADALETİN YOK.... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Arif Uyar : Serbest kaldıysa adalete güven iyice artmıştır, ne desek boş Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Fevzi Dereli: İktidara özenmiş Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak röportajında 'Asgari ücretliler ölsün' diyen şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika


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