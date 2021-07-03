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Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor

03.07.2021 12:34

Küçükçekmece Gölü'nde çok sayıda balık ve yengeç kıyıya vurmuş, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen bu durum büyük korku yaratmıştı. Sahildeki kıyıya vuran ölü balık sayısında artış devam ederken, kıyı şeridinin kahverengine bürünmesi de tedirginliği artırdı. Diğer taraftan sahil kenarındaki kötü koku ve biriken çöpler de dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Küçükçekmece Gölü'nün kıyısına dalgaların da etkisiyle binlerce balık ölüsü vurmuştu. Çevrede geziye çıkan vatandaşların fak ettiği tablo büyük endişe yaratmıştı. Birkaç gün önce yaşanan olayın ardından gölün kıyısındaki ölü balıkların sayısındaki artış devam etti.

GEÇEN YIL DA YAŞANMIŞTI

Bölgede sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi.

Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ SAHİLİ ÖLÜ BALIK DOLU

GÖLÜN KIYISI KAHVERENGİNE DÖNDÜ

Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü. Gölün tabanındaki hareketlenmelerin sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğü ifade edilirken sahilde kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu dikkat çekti.

KENT KONSEYİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Avcılar Kent Konseyi, Küçükçekmece Gölü sahilinde çok sayıda ölü balık ve yengecin vurduğunu, bu durumun daha büyük bir çevre felaketine dönmemesi için ve insan sağlığını tehdit etmemesi için biran önce bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ SAHİLİ ÖLÜ BALIK DOLU

GÖLDEN ALINAN NUMUNELER İNCELENİYOR

Yapılan açıklamada, gölün farklı noktalarından İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gölden numuneler alındığı belirtilirken, "Alınan numunelerin sonuçlarının ivedilikle yapılıp, kamuoyuna açıklanması ve gerekli tedbirlerin artık hiç bekletilmeden yapılması çok önem arz etmektedir. Küçükçekmece Gölü için; Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, İBB, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde göl içinde temizlik faaliyetlerine başlamalı, göl içi ve çevresi için kalıcı çevresel projeler belirlenip bu projeler artık bekletilmeden hayata geçirilmelidir" denildi.

Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor

Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece, Kent Konseyi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor - Son Dakika


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