Kültür ve sanatın buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte bu akşam açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin içerisini bir süre gezdikten sonra kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi yeniden açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurdele kesiminde eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlar eşlik etti.

VATANDAŞLAR TÖRENİ MEYDANA KURULAN DEV EKRANDAN İZLİYOR

AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izliyor. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip ediyor.

BAKAN ERSOY: AKM OLMAZ DENİLENİ OLDURARAK YÜKSELEN BİR ESERDİR

Törede ilk sözü alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde böyle bir açılışı yaptığımız için çok heyecanlıyım. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum" dedi.

Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"AKM milletimizin eşsiz kültürünün parlayacağı yeni sahnenin adıdır. AKM ön yargıları yıkarak, olmaz denileni oldurarak yükselen bir eserdir. Yüzde 70 yerli malzeme kullanılarak inşa edilen AKM, gerek inşaat ve yapı, gerekse ses ve ışık teknolojisinde en yüksek teknoloji kullanılarak yapılmıştır."

SİNAN OPERASI

Açılış töreninin ardından Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operası sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla operayı Hasan Uçarsu besteledi, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı 'Sinan' operasında orkestrayı şef Gürer Aykal yönetiyor, eser iki perdeden oluşuyor.

YENİLENEN AKM HAKKINDA

10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı. AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor. AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu. Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı. Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi. Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı. Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.

2 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU

Yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olan ihtişamlı bina, Beyoğlu Kültür Yolu'nun da en gözde mekânı olacak. AKM'nin açılışı öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyadaki benzer örneklerin ortalama inşa süreciyle kıyasladığımızda neredeyse üçte biri kadar bir zamanda tamamlandı." dedi.

Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu yerleşik olarak bulunacak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL SANAT KURULU

Turizm Bakanlığı yetkilileri ve özel sektördeki profesyonellerden özel bir sanat kurulu oluşturulduğunu anlatan Ersoy şunları söyledi: "İstanbul, Ankara, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerimizin ortak yapımı, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye taşıdığı Aida operası kaçırılmamalı. 31 Ekim'de Londra Filarmoni Orkestrası, 2 Kasım'da yaşayan en büyük caz müzisyenlerden biri Kris Botti sahne alacak."

AKM'NİN KALBİ OPERA BİNASI

AKM 5 bloktan oluşuyor. A Blok AKM'nin kalbi olan opera binası. İçinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu var. 49 bin metrekare ve 14 kat. 16 bin 300 metrekarelik B Blok tiyatro binası.

Tiyatro salonunun kapasitesi 802 kişi. Ofisler, kitap kafe ve dükkânlar C Blok içinde. AKM'nin en önemli noktalarından biri sergi salonlarının bulunduğu D Blok. Bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan E Blok, restoran binası olarak hizmet verecek.

AKM, yüzde 70 yerli malzeme kullanılarak inşa edildi. 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışmasının yapıldığı binada, 4 bin 700 metrekare alana sahip "Yeşil Çatı" sistemi uygulandı. Yeşil çatı sisteminin yanında proje gün ışığından olabildiğince faydalanacak şekilde tasarlandı.