Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü\'nden sevindiren haber

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü son yıllarda kuraklıkla gündeme geliyordu.

" Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nden yüzleri güldüren bir haber geldi.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Salda Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış gözlenirken bu durum Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan verilerle ortaya konuldu.

14 SANTİMETRE ARTTI

15 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasını kapsayan ölçümlerde, göl su seviyesinin 14 santimetre arttığı tespit edildi. Yetkililer, gölün geniş yüzey alanı dikkate alındığında bu artışın yaklaşık 6 milyon ton suya tekabül ettiğini belirtti.