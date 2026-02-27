Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber - Son Dakika
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

27.02.2026 17:37
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve turkuaz rengiyle ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak anılan Salda Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Son yağışların etkisiyle gölde 14 santimetrelik artış yaşanırken, bu yükseliş yaklaşık 6 milyon ton ilave suya karşılık geldi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü son yıllarda kuraklıkla gündeme geliyordu.

" Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nden yüzleri güldüren bir haber geldi.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Salda Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış gözlenirken bu durum Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan verilerle ortaya konuldu.

14 SANTİMETRE ARTTI

15 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasını kapsayan ölçümlerde, göl su seviyesinin 14 santimetre arttığı tespit edildi. Yetkililer, gölün geniş yüzey alanı dikkate alındığında bu artışın yaklaşık 6 milyon ton suya tekabül ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atalay k Atalay k:
    Rezil edilen göl diyecektin herhalde 8 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
