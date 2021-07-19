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KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU - Son Dakika

KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU

19.07.2021 16:24

İZMİR'de kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarında arife gününde hareketlilik arttı.

İZMİR'de kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarında arife gününde hareketlilik arttı. Bayram arifesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerle satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, elindeki tüm hayvanların satışını tamamlayanlar pazardan mutlu ayrıldı.

İzmir genelinde kurban komisyonu tarafından 433 kesim, 411 satış yeri belirlendi. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala kurban almak isteyen vatandaşlar, bu satış yerlerinden Buca ilçesindeki Kaynaklar Cennet Vadisi'nde yer alan hayvan pazarının yolunu tuttu. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerle satıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazar, arife gününde de çok sayıda alıcıya ev sahipliği yaptı. Bu yıl pazara satış yapmak için gelenlerden bazıları satışları tamamlayınca, 'Bitti' yazılı pankartlar hazırlayıp çadırlarına astı.

Getirdiği 24 büyükbaş hayvanın çoğunu sattığını anlatan Kerem Karahan, "2 hayvan kaldı. Fiyatlar iyiydi. Ortalama 15-16 bin liradan başladım. Bugün elimdekileri de satarım" dedi. Murat Kızıltepe ise, " Kars'tan 34 hayvan getirdim. Son 6 kaldı. Satışlardan memnunum. 300 kiloluk dişi sığırlar 7-10 bin liraya kadar gitti. Erkek sığırlar ise 10 bin 19 bin lira arasında satıldı. 600 kilodan daha ağır olanlar, 20 bin liranın üzerinde satıldı" diye konuştu. Nurullah Tuncer ise, "Van Erciş'ten 60 hayvan getirdim. 23'ünü sattım. Pandemiden ötürü satışlar biraz ağır geçti. Erkek sığırlarımızın kiloları yüksekti, elimizde kaldı. Şu an 11 bin lira veren olsa satarım. Umutla bekliyorum" dedi.

SOPALI PAZARLIK YAPILDI

Kurban pazarında koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan pazarlıklar da sopa yardımıyla yapıldı. 15 bin liralık erkek sığır sıkı pazarlığın ardından 13 bin liraya sahibine teslim edildi. Satışını yapan ve hayvanı kamyonetin kasasına yükleyen Hasan Kurt, " Afyon'dan geldim. Son hayvanımızı verdik. Yarın saat 10.00'da yola çıkacağım. 250 kiloluk hayvanı 12 bin liradan sattım. İlgiden memnunum. 36 hayvan sattım" diye konuştu. Çadırına 'Bitti' yazısını asan Hamza Küçükdoğu, "Çok şükür satışlar güzeldi. Sattık bitirdik. 46 hayvanın 43'ünü sattım. Canlı 600 kilo hayvan 18-24 bin lira arasında satıldı" dedi. Bir sonraki yıl daha fazla kar elde ederek satış yapmayı istediğini kaydeden İhsan Eren de şöyle konuştu:

"Bu yılki satışları tamamladım. Umarım seneye daha iyi olur. Çok yüksek kar etmesek de hayvanları bitirdik. Muş Malazgirt'ten 30 hayvanı burada sattım. Hayırlısıyla yerimizi teslim edip memleketimize gideceğiz"

KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU
KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı, Kurban, İzmir, Arife, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURBAN PAZARINDA SON GÜN YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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