Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralanma olmadığını ifade etti. Az sayıda binada hasar olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Herhangi bir yıkıntı ve çöküntü ihbarında bulunan olmadı." dedi. Öte yandan Tokat'ta eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Aynı bölgede 4 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

18.04.2024 18:16  Güncelleme: 19:41
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saha taramalarında son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralanma bilgisi olmadığını ifade etti. 3 ilçenin etkilendiği söyleyen Yerlikaya, az sahada binanın hasar gördüğünü belirtti. Yerlikaya, "Herhangi bir yıkıntı ve çöküntü ihbarında bulunan olmadı" dedi. Saat 21.55'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Gece saatlerinde de 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği ilçede bu kez saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde oluştu.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sulusaray merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kayseri, Amasya, Samsun ve Ordu'da da hissedildi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Sulusaray merkezli 5,6'lık depremin ardından yine aynı bölgede saat 22.31'de 4,4, saat 21.43'te 4, saat 18.31'de ise 3,5 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Saha taramalarında son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralanma bilgisi olmadığını ifade etti. 3 ilçenin etkilendiği söyleyen Yerlikaya, az sahada binanın hasar gördüğünü belirtti. Yerlikaya, "Herhangi bir yıkıntı ve çöküntü ihbarında bulunan olmadı" dedi.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN YERLİKAYA: YEŞİLYURT İLÇESİNDE 1 KİŞİ ETKİLENMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat İli Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken Köyünde bir ev, Elmalıçiftliği Köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE acil müdahale aracı, Yozgat ilinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE acil müdahale aracı, Sivas ilinden 1 UMKE ve 1 UMKE acil müdahale aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi


AFAD: DEPREMDEN YOZGAT'TA 1 EV, TOKAT'TA İSE 5 AHIR ETKİLENDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TOKAT'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat Valiliği depremin ardından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik, açıklamasında, "Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek" sözlerine de yer verdi.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GECE SAATLERİNDE 4,7 VE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bölgede daha önce de 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana gelmiş ve 3 ilçede eğitime ara verilmişti.

Deprem sonrası Tokat'tan görüntüler:

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Tokat\'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı, Davut Kılıç, Sulusaray, Kırşehir, Buğdaylı, Kayseri, Çankırı, Deprem, Amasya, Yozgat, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (34)

  • Hakan Taş: Geçmiş Olsun Tokat . 113 2 Yanıtla Ali Arslan: Geçmiş olsun Tokat 27 0
  • ZAFER YILDIZ: Allah korusun 96 2 Yanıtla Harun Eyüpoğlu: allah korur inşallah 46 0
  • Yakup Turgay: Allah yardimciniz olsun insallah 83 2 Yanıtla Harun Eyüpoğlu: umarım herkes güvendedir:I 45 0 Harun Eyüpoğlu: cana geleceğine mala gelsin 40 0
  • Mesko Aljovic: Umarım can kaybı yoktur..Geçmiş olsun Tokat.. 66 0 Yanıtla
  • ferhat eser: geçmiş olsun tokatlı kardeşlerimize rabbim korusun 58 1 Yanıtla İshak Klein: Amin inşallah 10 2
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