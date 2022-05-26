KURTARAN-2022 Tatbikatı başladı - Son Dakika
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KURTARAN-2022 Tatbikatı başladı

26.05.2022 09:50
KURTARAN-2022 Tatbikatı başladı

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı basın safhası başladı.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı basın safhası başladı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün'den 26 gözlemci katılıyor.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki brifingde KURTARAN-2022 Tatbikatının bu yıl beşincisinin icra edildiğini belirten Kurtarma ve Sualtı Komutanı Albay Özgür Kenan Tansoy, tatbikatın fiili denizaltından personel kurtarma tatbikatı olduğunu söyledi.

Tatbikat süresince 3 farklı sahada dibe oturmuş 3 denizaltıya milli kurtarma gemileriyle müdahalede bulunulduğunu anlatan Tansoy, tatbikatın amacının kurtarma birimlerinin rol aldığı kapsamlı senaryoya dayalı olarak planlayıcılara ve kurtarma araçlarına yüksek seviyede eğitim sağlayıp, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya arama ve kurtarma eğitimlerini icra etmek olduğunu ifade etti.

Tatbikatın hedef kitlesinin denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlar olduğunu belirten Tansoy,"Tatbikatın maksadı satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan milli kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarılması. Tatbikata iştirak edecek diğer ülke gözlemcileriyle denizaltı kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı." dedi.

Tansoy, tatbikatta denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun olarak triyaj, tıbbi tedavilerin yapılarak tahliyelerin icra edildiğini kaydetti.

Tatbikata, 1 fırkateyn, 3 denizaltı, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma/yedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör katıldığını anlatan Tansoy, bunun yanı sıra denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, 1 paraşütle arama kurtarma timi, Kara Kuvvetlerinden ambulans helikopter, Hava Kuvvetlerinden nakliye uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 2 botun katıldığını dile getirdi.

Basın brifingine, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel ile Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya katıldı.

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Kaynak: AA

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